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Головна Новини дня Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

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8 вересня 2026 07:43
Оперативне командування Польщі відреагувало на російські удари
Винищувач у повітрі. Фото: Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Через загрозу від російських бомбардувальників, які атакували Україну 8 вересня, Збройні сили Польщі підняли авіацію у власному небі. Окрім бойових літаків, у Польщі військові активували засоби радіолокаційної розвідки та наземну ППО задля превентивного захисту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Оперативного командування Повітряних сил Польщі. 

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Польща активізувала авіацію через масований удар по Україні 8 вересня

Щоб убезпечити власний повітряний простір, польські військові розпочали авіаційні операції та підняли в небо бойові літаки. Паралельно з цим до стану повної готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони, а також засоби радіолокаційної розвідки.

Рішення про залучення необхідних сил та засобів ухвалило Оперативне командування Збройних Сил RSZ. Безпосереднє виконання відповідних процедур і координація здійснюються через Центр повітряних операцій.

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Заява ОК Повітряних сил Польщі. Фото: скриншот

Військові наголошують, що такі дії мають виключно превентивний характер. Їхня головна мета полягає у гарантуванні безпеки тих польських регіонів, які безпосередньо прилягають до територій, що перебувають під загрозою.

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Наразі Оперативне командування Збройних Сил RSZ продовжує безперервно відстежувати поточну ситуацію. Усі залучені підрозділи, підпорядковані сили та технічні засоби залишаються в повній готовності, щоб у разі виникнення небезпеки забезпечити негайне реагування.

Новини.LIVE писали, що у Києві є жертви та поранені внаслідок масованої атаки з боку Росії у ніч проти 8 вересня. Відомо, що масштабні пожежі та руйнування виникли щонайменше у п'яти районах столиці. 

Тим часом Польща на три місяці запроваджує заборону на польоти у прикордонній смузі вздовж рубежів з Україною та Білоруссю. За вимогою військових із 10 вересня до 9 грудня там цілодобово діятиме особливий режим на висотах до трьох кілометрів.

Одночасно Варшава вимагає від Євросоюзу негайно переглянути візові правила для громадян РФ. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський на зустрічі у Ваймарі заявив, що близько половини з 2 000 російських дипломатів у країнах Європи насправді є кадровими шпигунами. Головною причиною до таких закликів стали останні кремлівські диверсії та інциденти з безпілотниками в Німеччині.

Польща обстріли винищувач війна в Україні авіація
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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