Оперативне командування Польщі відреагувало на російські удари

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні
Через загрозу від російських бомбардувальників, які атакували Україну 8 вересня, Збройні сили Польщі підняли авіацію у власному небі. Окрім бойових літаків, у Польщі військові активували засоби радіолокаційної розвідки та наземну ППО задля превентивного захисту.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Оперативного командування Повітряних сил Польщі.
Польща активізувала авіацію через масований удар по Україні 8 вересня
Щоб убезпечити власний повітряний простір, польські військові розпочали авіаційні операції та підняли в небо бойові літаки. Паралельно з цим до стану повної готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони, а також засоби радіолокаційної розвідки.
Рішення про залучення необхідних сил та засобів ухвалило Оперативне командування Збройних Сил RSZ. Безпосереднє виконання відповідних процедур і координація здійснюються через Центр повітряних операцій.
Військові наголошують, що такі дії мають виключно превентивний характер. Їхня головна мета полягає у гарантуванні безпеки тих польських регіонів, які безпосередньо прилягають до територій, що перебувають під загрозою.
Наразі Оперативне командування Збройних Сил RSZ продовжує безперервно відстежувати поточну ситуацію. Усі залучені підрозділи, підпорядковані сили та технічні засоби залишаються в повній готовності, щоб у разі виникнення небезпеки забезпечити негайне реагування.
Новини.LIVE писали, що у Києві є жертви та поранені внаслідок масованої атаки з боку Росії у ніч проти 8 вересня. Відомо, що масштабні пожежі та руйнування виникли щонайменше у п'яти районах столиці.
Тим часом Польща на три місяці запроваджує заборону на польоти у прикордонній смузі вздовж рубежів з Україною та Білоруссю. За вимогою військових із 10 вересня до 9 грудня там цілодобово діятиме особливий режим на висотах до трьох кілометрів.
Одночасно Варшава вимагає від Євросоюзу негайно переглянути візові правила для громадян РФ. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський на зустрічі у Ваймарі заявив, що близько половини з 2 000 російських дипломатів у країнах Європи насправді є кадровими шпигунами. Головною причиною до таких закликів стали останні кремлівські диверсії та інциденти з безпілотниками в Німеччині.