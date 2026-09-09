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Главная Новости дня Общение на украинском и буллинг: Верещук о страхах украинцев в Польше

Общение на украинском и буллинг: Верещук о страхах украинцев в Польше

Ua ru
9 сентября 2026 23:59
Эксклюзив
В ОП объяснили, чего боятся украинцы в Польше
Ирина Верещук. Фото: Суспільне

В последнее время возросло количество обращений от подвергающихся травле в Польше украинцев. Люди отмечают, что боятся говорить на украинском языке в общественных местах, в частности в транспорте, а школьники опасаются стать жертвами буллинга. Точное количество пострадавших неизвестно, ведь о пережитом рассказывают не все — некоторые замалчивают проблему.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщила заместитель главы Офиса Президента (ОП) Ирина Верещук.

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Проблемы украинцев в Польше

"Люди постоянно жалуются, что боятся уже разговаривать на родном языке в трамваях. Молодые девушки, дети, которые идут в школу, боятся буллинга. Это очень неправильно", — отметила представительница ОП.

По ее словам, польское общество не поддерживает нападения на украинцев, а правительство и МВД Польши возбуждают соответствующие дела.

"Дела возбуждаются молниеносно. Они создали департамент, который занимается исключительно преступлениями или покушениями на преступления на этнической почве. И это важно... Важна эта реакция государства", — подчеркнула Ирина Верещук.

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По словам заместительницы главы ОП, на данный момент у Киева и Варшавы хорошие отношения. Столица Украины готовится к Карпатской инициативе, к которой присоединятся премьер-министр Польши Дональд Туск и большая польская делегация.

Также Верещук упомянула, что представители молодежного совета при польском парламенте прибыли в Украину и вместе с украинцами провели день и ночь под постоянными обстрелами.

"Мы вместе с Польшей — друзья и партнеры. И точка", — подытожила чиновница.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Wprost сообщал о скандале, разгоревшемся в польском селе Рашин. Там возле школы появились парковочные места сине-желтого цвета. Местные жители решили, что это парковка исключительно для украинцев, поэтому начали выражать возмущение.

Также Новини.LIVE со ссылкой на RMF24 писал, что в июле в Польше сократилось количество украинцев со статусом временной защиты. Их стало меньше более чем на восемь тысяч человек. Граждане Украины все чаще уезжают из Польши в Чехию.

Польша нападение украинский язык Ирина Верещук буллинг
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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