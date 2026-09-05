Украинцы массово уезжают из Польши: данные Евростата

Украинцы на вокзале. Иллюстративное фото: Укрзализныця/Facebook

Число граждан Украины, имеющих статус временной защиты в Польше, в июле сократилось на 8,11 тысячи человек по сравнению с предыдущим месяцем. По состоянию на июль в стране находились 953,1 тысячи украинцев с таким статусом. В то же время все чаще украинцы, покидающие Польшу, выбирают Чехию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на польское издание RMF24.

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Насколько сократилось число украинцев в Польше

По данным Европейского статистического управления (Евростата), по состоянию на июль количество граждан Украины со статусом временной защиты в Польше составляло 953,1 тысячи человек. Это на 8,11 тысячи меньше, чем месяцем ранее.

Сокращение числа украинцев с временной защитой в Польше наблюдалось и в июне. Тогда страну покинули 6,3 тысячи украинцев, которые пользовались временной защитой ЕС.

Куда переезжают украинцы

Ранее основным направлением для украинцев, выезжавших из Польши, была Германия. По состоянию на июнь там находилось около 1,29 миллиона лиц, получивших временную защиту — это, как и раньше, самое большое количество среди стран ЕС.

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В то же время украинцы всё чаще выбирают Чехию. На конец июня там находилось около 381 тысячи человек со статусом временной защиты.

Значительное количество украинцев с таким статусом также зафиксировано в Испании, Румынии и Словакии. В Испании их было 272,3 тысячи, в Румынии — 219,4 тысячи, а в Словакии — 149 тысяч.

Несмотря на выезд части переселенцев из Польши, украинцы по-прежнему остаются самой многочисленной группой среди получателей временной защиты в Евросоюзе.

В июне за таким статусом обратились более 24 тысяч граждан Украины. Их доля среди всех, кто находится под временной защитой, составила 98,5%.

Новини.LIVE сообщали, что 25 августа в польском городе Седлец 41-летняя женщина напала на 13-летнюю украинку. Во время конфликта она негативно высказывалась об украинцах и вырвала девочке прядь волос. 28 августа подозреваемой избрали меру пресечения в виде полицейского надзора, а также запретили контактировать с потерпевшими и приближаться к ним ближе чем на 50 метров.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 31 августа на заводе WB Electronics, производящем дроны для Украины, в польском Скаржиско-Каменной произошел пожар. Незадолго до возгорания на территории сработал датчик проникновения, а камеры зафиксировали неизвестного человека в балаклаве, который проник на завод через забор. Правоохранители проверяют версию умышленного поджога и возможного саботажа, к расследованию привлечены польские спецслужбы.