Українці масово виїжджають із Польщі: дані Євростату

У Польщі скоротилася кількість українців із тимчасовим захистом
Кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі у липні скоротилася на 8,11 тисячі осіб порівняно з попереднім місяцем. Станом на липень у країні перебували 953,1 тисячі українців із таким статусом. Водночас дедалі частіше українці, які виїжджають із Польщі, обирають Чехію.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на польське видання RMF24.
Наскільки скоротилася кількість українців у Польщі
За даними Європейського статистичного управління (Євростату), станом на липень кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі становила 953,1 тисячі осіб. Це на 8,11 тисячі менше, ніж місяцем раніше.
Скорочення кількості українців із тимчасовим захистом у Польщі спостерігалося і в червні. Тоді країну покинули 6,3 тисячі українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС.
Куди переїжджають українці
Раніше основним напрямком для українців, які виїжджали з Польщі, була Німеччина. Станом на червень там перебувало близько 1,29 мільйона отримувачів тимчасового захисту — це, як і раніше, найбільша кількість серед країн ЄС.
Водночас дедалі частіше українці обирають Чехію. На кінець червня там перебувало близько 381 тисячі осіб зі статусом тимчасового захисту.
Значну кількість українців із таким статусом також зафіксували в Іспанії, Румунії та Словаччині. В Іспанії їх було 272,3 тисячі, у Румунії — 219,4 тисячі, а у Словаччині — 149 тисяч.
Попри виїзд частини переселенців із Польщі, українці й надалі залишаються найчисленнішою групою серед отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі.
У червні за таким статусом звернулися понад 24 тисячі громадян України. Їхня частка серед усіх, хто перебуває під тимчасовим захистом, становила 98,5%.
Новини.LIVE інформували, що 25 серпня у польському місті Сєдльце 41-річна жінка напала на 13-річну українку. Під час конфлікту вона негативно висловлювалася про українців і вирвала дівчинці пасмо волосся. 28 серпня підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду, а також заборонили контактувати з потерпілими та наближатися до них ближче ніж на 50 метрів.
Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 31 серпня на заводі WB Electronics, що виробляє дрони для України, у польському Скаржисько-Каменній сталася пожежа. Незадовго до займання на території спрацював датчик проникнення, а камери зафіксували невідому людину в балаклаві, яка потрапила на завод через паркан. Правоохоронці перевіряють версію навмисного підпалу та можливого саботажу, до розслідування залучили польські спецслужби.