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Головна Новини дня У Польщі скоротилася кількість українців із тимчасовим захистом

У Польщі скоротилася кількість українців із тимчасовим захистом

Ua ru
5 вересня 2026 09:35
Українці масово виїжджають із Польщі: дані Євростату
Українці на вокзалі. Ілюстративне фото: Укрзалізниця/Facebook

Кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі у липні скоротилася на 8,11 тисячі осіб порівняно з попереднім місяцем. Станом на липень у країні перебували 953,1 тисячі українців із таким статусом. Водночас дедалі частіше українці, які виїжджають із Польщі, обирають Чехію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на польське видання RMF24.

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Наскільки скоротилася кількість українців у Польщі

За даними Європейського статистичного управління (Євростату), станом на липень кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі становила 953,1 тисячі осіб. Це на 8,11 тисячі менше, ніж місяцем раніше.

Скорочення кількості українців із тимчасовим захистом у Польщі спостерігалося і в червні. Тоді країну покинули 6,3 тисячі українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС.

Куди переїжджають українці

Раніше основним напрямком для українців, які виїжджали з Польщі, була Німеччина. Станом на червень там перебувало близько 1,29 мільйона отримувачів тимчасового захисту — це, як і раніше, найбільша кількість серед країн ЄС.

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Водночас дедалі частіше українці обирають Чехію. На кінець червня там перебувало близько 381 тисячі осіб зі статусом тимчасового захисту.

Значну кількість українців із таким статусом також зафіксували в Іспанії, Румунії та Словаччині. В Іспанії їх було 272,3 тисячі, у Румунії219,4 тисячі, а у Словаччині149 тисяч.

Попри виїзд частини переселенців із Польщі, українці й надалі залишаються найчисленнішою групою серед отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі.

У червні за таким статусом звернулися понад 24 тисячі громадян України. Їхня частка серед усіх, хто перебуває під тимчасовим захистом, становила 98,5%.

Новини.LIVE інформували, що 25 серпня у польському місті Сєдльце 41-річна жінка напала на 13-річну українку. Під час конфлікту вона негативно висловлювалася про українців і вирвала дівчинці пасмо волосся. 28 серпня підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду, а також заборонили контактувати з потерпілими та наближатися до них ближче ніж на 50 метрів.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 31 серпня на заводі WB Electronics, що виробляє дрони для України, у польському Скаржисько-Каменній сталася пожежа. Незадовго до займання на території спрацював датчик проникнення, а камери зафіксували невідому людину в балаклаві, яка потрапила на завод через паркан. Правоохоронці перевіряють версію навмисного підпалу та можливого саботажу, до розслідування залучили польські спецслужби.

Польща українці Європа переселенці українці в Польщі тимчасовий захист
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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