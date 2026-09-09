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Головна Новини дня Спілкування українською і булінг: Верещук про страхи українців у Польщі

Спілкування українською і булінг: Верещук про страхи українців у Польщі

Ua ru
9 вересня 2026 23:59
Ексклюзив
В ОП пояснили, чого бояться українці в Польщі
Ірина Верещук. Фото: Суспільне

Останнім часом зросла кількість звернень українців, які зазнають цькувань у Польщі. Люди зазначають, що бояться говорити українською мовою у громадських місцях, зокрема у транспорті, а школярі побоюються, що постраждають від булінгу. Точна кількість постраждалих невідомо, адже про пережите розповідають не всі — дехто замовчує проблему.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомила заступниця голови Офісу Президента (ОП) Ірина Верещук.

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Проблеми українців у Польщі 

"Люди постійно жаліються, що бояться вже розмовляти рідною мовою у трамваях. Молоді дівчата, діти, які йдуть до школи, бояться булінгу. Це дуже неправильно", — зазначила представниця ОП.

За її словами польське суспільство не підтримує напади на українців, а уряд і МВС Польщі відкривають відповідні провадження. 

"Відкривають блискавично справи. Вони створили департамент, який займається виключно злочинами або замахами на злочини на етнічному ґрунті. І це важливо... Важлива оця реакція держави", — наголосила Ірина Верещук.

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За словами заступниці голови ОП, наразі в Києва та Варшави хороші відносини. Столиця України готується до Карпатської ініціативи, до якої долучаться прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і велика польська делегація. 

Також Верещук згадала, що представники молодіжної ради при польському парламенті прибули до України та разом з українцями провели день і ніч під постійними обстрілами.

"Ми разом із Польщею є друзями та партнерами. І крапка", — підсумувала посадовиця.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Wprost повідомляв про скандал, який розгорівся в польському селі Рашин. Там біля школи з'явилися паркувальні місця синьо-жовтого кольору. Місцеві жителі вирішили, що це парковка виключно для українців, тому почали висловлювати обурення.

Також Новини.LIVE з посиланням на RMF24 писав, що в липні в Польщі скоротилася кількість українців зі статусом тимчасового захисту. Їх поменшало на понад вісім тисяч людей. Громадяни України дедалі частіше виїжджають із Польщі до Чехії.

Польща напад українська мова Ірина Верещук буллінг
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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