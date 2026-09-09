В ОП пояснили, чого бояться українці в Польщі

Ірина Верещук. Фото: Суспільне

Останнім часом зросла кількість звернень українців, які зазнають цькувань у Польщі. Люди зазначають, що бояться говорити українською мовою у громадських місцях, зокрема у транспорті, а школярі побоюються, що постраждають від булінгу. Точна кількість постраждалих невідомо, адже про пережите розповідають не всі — дехто замовчує проблему.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомила заступниця голови Офісу Президента (ОП) Ірина Верещук.

Реклама

Проблеми українців у Польщі

"Люди постійно жаліються, що бояться вже розмовляти рідною мовою у трамваях. Молоді дівчата, діти, які йдуть до школи, бояться булінгу. Це дуже неправильно", — зазначила представниця ОП.

За її словами польське суспільство не підтримує напади на українців, а уряд і МВС Польщі відкривають відповідні провадження.

"Відкривають блискавично справи. Вони створили департамент, який займається виключно злочинами або замахами на злочини на етнічному ґрунті. І це важливо... Важлива оця реакція держави", — наголосила Ірина Верещук.

Читайте також:

Історичні суперечки між Польщею і Україною — минуле

За словами заступниці голови ОП, наразі в Києва та Варшави хороші відносини. Столиця України готується до Карпатської ініціативи, до якої долучаться прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і велика польська делегація.

Також Верещук згадала, що представники молодіжної ради при польському парламенті прибули до України та разом з українцями провели день і ніч під постійними обстрілами.

"Ми разом із Польщею є друзями та партнерами. І крапка", — підсумувала посадовиця.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Wprost повідомляв про скандал, який розгорівся в польському селі Рашин. Там біля школи з'явилися паркувальні місця синьо-жовтого кольору. Місцеві жителі вирішили, що це парковка виключно для українців, тому почали висловлювати обурення.

Також Новини.LIVE з посиланням на RMF24 писав, що в липні в Польщі скоротилася кількість українців зі статусом тимчасового захисту. Їх поменшало на понад вісім тисяч людей. Громадяни України дедалі частіше виїжджають із Польщі до Чехії.