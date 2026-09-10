Поляки вдячні Україні за захист Європи

Повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич. Фото: Polsat News

Українські захисники та захисниці обороняють не тільки свою державу, а й деякі європейські країни. Зокрема, йдеться про захист Польщі. Поляки це цінують і дякують Україні.

Таку заяву зробив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич.

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За що Польща вдячна Україні

Про вдячність депутат висловився після нічного російського обстрілу Києва 9 вересня.

"Вдячні захисникам і захисницям України, ветеранам, вашим жертвам за те, що ви захищаєте вашу Батьківщині та захищаєте частину Європи, зокрема й Польщі. Дуже вдячні", — сказав Пйотр Лукасевич.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на коментар заступниці голови Офісу Президента Ірини Верещук повідомляв, що громадяни України, які перебувають у Польщі, бояться булінгу у школах і побоюються спілкуватися рідною мовою у громадських місцях. Попри це, відносини між Україною та Польщею дружні. Історичні суперечки залишилися в минулому.

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Також Новини.LIVE з посиланням на заяву Оперативного командування Повітряних сил Польщі писав, що в ніч проти 8 вересня ЗС Польщі підняли свою авіацію. Крім того, активували засоби радіолокаційної розвідки та наземну ППО. Причиною стала загроза російських бомбардувальників, які завдавали ударів по Україні.