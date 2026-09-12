Кущ: у России еще есть экономические ресурсы для продолжения войны

Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что у России ещё есть ресурсы для продолжения войны. По его словам, на данный момент по основным экономическим показателям не прослеживается критической ситуации.

Об этом Алексей Кущ эксклюзивно рассказал в эфире проекта Новини.LIVE в программе "Світ на зламі".

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У России еще есть ресурсы для войны

"Вообще прогнозировать количество ресурсов, которые остаются для ведения войны, можно, когда загораются определенные критические индикаторы. Критические индикаторы — это дефицит государственного бюджета, уровень государственного долга, инфляция, уровень безработицы и, фактически, уровень внутренних резервов. Вот этот набор", — отметил Кущ.

Кроме того, речь идет о динамике экономического развития, в том числе о промышленном производстве.

По словам экономиста, пока по этим индикаторам нет "красного света". На данный момент не видно критической ситуации, которая свидетельствовала бы об исчерпании у РФ ресурсов для ведения войны.

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"А если мы не видим красного света, то все эти прогнозы — два-три года — это, знаете, как гадание на кофейной гуще", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Алексея Куща, Третья мировая война потенциально может охватить обширное геополитическое пространство, простирающееся от Южного Кавказа и Ближнего Востока до Центральной и Южной Азии.

Также Кущ заявлял, что Украина продолжает ежемесячно терять часть своего экономического потенциала, что одновременно может ослаблять её позиции на предстоящих переговорах. По его словам, наиболее благоприятные для Украины условия для завершения войны сложились ещё весной 2022 года.