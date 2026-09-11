Алексей Кущ объяснил, где существует риск начала Третьей мировой войны

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Третья мировая война может развернуться в геополитическом «четырёхугольнике», охватывающем Южный Кавказ, Ближний Восток, Центральную и Южную Азию. По мнению финансового аналитика Алексея Куща, главной причиной возможного масштабного конфликта станет борьба за ограниченные природные ресурсы.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Алексея Куща в эфире проекта "Світ на зламі".

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Наибольший риск Третьей мировой войны

По словам эксперта, наиболее опасным с геополитической точки зрения является регион, охватывающий Южный Кавказ, Ближний Восток, Центральную и Южную Азию. Именно там сочетаются высокий уровень демографической нагрузки, дефицит ресурсов и растущая конкуренция между государствами.

"На мой взгляд, потенциальная локация Третьей мировой войны может находиться в своеобразном геополитическом четырехугольнике: Южный Кавказ — Ближний Восток — Центральная Азия — Южная Азия", — сказал Кущ.

Аналитик пояснил, что с ростом численности населения и потребностей общества проблема нехватки ресурсов будет только обостряться. Государства, расположенные в пределах этого условного "четырехугольника", уже сейчас сталкиваются с вызовами, связанными с ограниченностью жизненного пространства, ресурсным дефицитом и демографическим давлением.

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Кущ также напомнил, что концепцию «жизненного пространства» в свое время разработал немецкий геополитик Карл Гаусгофер. Впоследствии ее использовала нацистская Германия для оправдания своей экспансионистской политики.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об оценке угрозы со стороны России для стран НАТО. Представитель США при Альянсе Мэтью Витакер заявил, что российские войска увязли в войне против Украины и не добиваются значительного прогресса на фронте. Поэтому риск прямого нападения РФ на НАТО в ближайшее время он считает низким.

Также Новини.LIVE писал об оценке Александром Стуббом риска применения Россией ядерного оружия. Президент Финляндии считает такой сценарий маловероятным, в частности из-за позиции Китая, который выступает против подобной эскалации.