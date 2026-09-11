Олексій Кущ пояснив, де існує ризик початку Третьої світової

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Третя світова війна може розгорнутися в геополітичному "чотирикутнику", який охоплює Південний Кавказ, Близький Схід, Центральну та Південну Азію. На думку фінансового аналітика Олексія Куща, головною причиною можливого масштабного конфлікту стане боротьба за обмежені природні ресурси.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на заяву Олексія Куща в ефірі проєкту "Світ на зламі".

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Найбільший ризик Третьої світової війни

За словами експерта, найбільш небезпечним із геополітичного погляду є регіон, який охоплює Південний Кавказ, Близький Схід, Центральну та Південну Азію. Саме там поєднуються високий рівень демографічного навантаження, дефіцит ресурсів і зростаюча конкуренція між державами.

"На мій погляд, потенційна локація Третьої світової війни може перебувати у своєрідному геополітичному чотирикутнику: Південний Кавказ — Близький Схід — Центральна Азія — Південна Азія", — сказав Кущ.

Аналітик пояснив, що зі збільшенням чисельності населення та потреб суспільства проблема нестачі ресурсів лише загострюватиметься. Держави, розташовані в межах цього умовного "чотирикутника", вже зараз стикаються з викликами, пов'язаними з обмеженістю життєвого простору, ресурсним дефіцитом і демографічним тиском.

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Кущ також нагадав, що концепцію "життєвого простору" свого часу розробив німецький геополітик Карл Гаусгофер. Згодом її використала нацистська Німеччина для виправдання своєї експансіоністської політики.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про оцінку загрози з боку Росії для країн НАТО. Представник США при Альянсі Метью Вітакер заявив, що російські війська загрузли у війні проти України та не мають значного прогресу на фронті. Тому ризик прямого нападу РФ на НАТО найближчим часом він вважає низьким.

Також Новини.LIVE писав про оцінку Александером Стуббом ризику застосування Росією ядерної зброї. Президент Фінляндії вважає такий сценарій малоймовірним, зокрема через позицію Китаю, який виступає проти подібної ескалації.