Метью Вітакер про стан армії РФ в Україні та загрозу для членів НАТО

Представник США при НАТО Метью Вітакер. Фото: Getty Images

Деякі країни НАТО побоюються ескалації з боку Кремля, але в США вважають, що це малоймовірно. Російська армія наразі серйозно загрузла в боях проти України та втратила можливість наступати, що знижує ймовірність її нападу на НАТО найближчим часом.

Про це заявив постпред США при Альянсі Метью Вітакер в ефірі FoxNews, передає Новини.LIVE.

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В США вважають, що РФ не спроможна зараз атакувати НАТО

Північноатлантичний альянс вважає, що ризик прямої військової агресії з боку Москви має мінімальні шанси у найближчий період. Там вважають, що в Кремля немає на це ресурсу через тривалі безуспішні бої російських військ та невдалі спроби переломити хід бойових дій в Україні. Таку оцінку озвучив представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер.

Постійний представник пояснив, що саме затягування війни та відсутність тактичних проривів на фронті фактично сковують сили Кремля для створення нових зовнішніх загроз.

"Щодо того, що Росія зробить чи не зробить, то зараз вона загрузла в Україні. Вона не змогла — вона не може, як ви знаєте, досягти жодного прогресу на фронті там. Отже, її загроза для НАТО у найближчій перспективі є низькою", — зазначив американський посадовець.

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Водночас Вітакер застеріг, що країнам НАТО не варто діяти нерозважливо, нагадавши про попередній досвід російської експансії. За його словами, окупація Криму та повномасштабне вторгнення в Україну свідчать про те, що поведінка вищого керівництва РФ залишається непередбачуваною, а Москва може зважитися на ворожі кроки проти окремих членів оборонного союзу.

Проте будь-яка спроба тиску на блок наразиться на негайний спротив.

"Якщо вони це зроблять, то зіткнуться з дуже сильним і потужним альянсом, який щодня стає сильнішим завдяки лідерству президента Трампа та зобов'язанням щодо оборони, досягнутим у Гаазі в червні 2025 року", — заявив представник США при НАТО.

Як повідомляв Новини.LIVE, Росія тим часом влаштовує диверсії в країнах Європи. Підтвердженням цього стало те, що слідчі в Німеччині встановили ймовірних виконавців невдалої диверсії проти українського літака в аеропорту Лейпцига. Виявлені зразки ДНК належать особам із паспортами Росії та Латвії. У німецькому МВС наголосили, що операцію поспіхом готували російські спецслужби, хоча в Москві традиційно відкидають будь-яку причетність.

Паралельно резонанс викликав візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви та його переговори з главою російської Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним. Поки аналітики припускали, що візит був прямим ультиматумом Вашингтона щодо неприпустимості ескалації проти Європи. Але американський Дональд Трамп назвав зустріч звичайним контактом спецслужб.

Згодом він заявив, що не вбачає ризику прямого нападу РФ на Альянс і заперечив чутки про оголошення будь-яких попереджень Москві, попри відкрите занепокоєння європейських партнерів.

Тим часом в НАТО презентували оновлену оборонну доктрину на випадок вторгнення Росії. Стратегія включає війну з мінімізацією участі піхоти. Там хочуть, щоб бойові дії вели із застосуванням безпілотників та бойових роботів.