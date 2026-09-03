Мэтью Витакер о состоянии армии РФ в Украине и угрозе для стран-членов НАТО

Представитель США при НАТО Мэтью Витакер. Фото: Getty Images

Некоторые страны НАТО опасаются эскалации со стороны Кремля, но в США считают, что это маловероятно. Российская армия в настоящее время серьезно увязла в боях против Украины и утратила возможность наступать, что снижает вероятность её нападения на НАТО в ближайшее время.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в эфире FoxNews, передает Новини.LIVE.

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В США считают, что РФ не в состоянии сейчас атаковать НАТО

Североатлантический альянс считает, что риск прямой военной агрессии со стороны Москвы минимален в ближайший период. Там считают, что у Кремля нет на это ресурсов из-за затянувшихся безуспешных боев российских войск и неудачных попыток переломить ход боевых действий в Украине. Такую оценку озвучил представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер.

Постоянный представитель пояснил, что именно затягивание войны и отсутствие тактических прорывов на фронте фактически сковывают возможности Кремля по созданию новых внешних угроз.

"Что касается того, что Россия сделает или не сделает, то сейчас она увязла в Украине. Она не смогла — она не может, как вы знаете, добиться какого-либо прогресса на фронте там. Следовательно, угроза, которую она представляет для НАТО в ближайшей перспективе, является низкой", — отметил американский чиновник.

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В то же время Витакер предупредил, что странам НАТО не стоит действовать опрометчиво, напомнив о предыдущем опыте российской экспансии. По его словам, оккупация Крыма и полномасштабное вторжение в Украину свидетельствуют о том, что поведение высшего руководства РФ остается непредсказуемым, а Москва может решиться на враждебные шаги против отдельных членов оборонного союза.

Однако любая попытка оказать давление на блок встретит немедленное сопротивление.

"Если они это сделают, то столкнутся с очень сильным и мощным альянсом, который с каждым днем становится сильнее благодаря лидерству президента Трампа и обязательствам в области обороны, достигнутым в Гааге в июне 2025 года", — заявил представитель США при НАТО.

Как сообщал Новини.LIVE, Россия тем временем устраивает диверсии в странах Европы. Подтверждением этому стало то, что следователи в Германии установили вероятных исполнителей неудавшейся диверсии против украинского самолета в аэропорту Лейпцига. Обнаруженные образцы ДНК принадлежат лицам с паспортами России и Латвии. В немецком МВД подчеркнули, что операцию в спешке готовили российские спецслужбы, хотя в Москве традиционно отвергают любую причастность.

Параллельно резонанс вызвал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву и его переговоры с главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Пока аналитики предполагали, что визит был прямым ультиматумом Вашингтона о недопустимости эскалации против Европы. Однако американский президент Дональд Трамп назвал встречу обычным контактом спецслужб.

Впоследствии он заявил, что не видит риска прямого нападения РФ на Альянс и опроверг слухи об объявлении каких-либо предупреждений Москве, несмотря на открытое беспокойство европейских партнеров.

Между тем в НАТО представили обновленную оборонную доктрину на случай вторжения России. Стратегия предусматривает ведение войны с минимальным участием пехоты. Там хотят, чтобы боевые действия велись с применением беспилотников и боевых роботов.