Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия увязла в Украине: представитель США об угрозе для НАТО

Россия увязла в Украине: представитель США об угрозе для НАТО

Ua ru
3 сентября 2026 10:48
Мэтью Витакер о состоянии армии РФ в Украине и угрозе для стран-членов НАТО
Представитель США при НАТО Мэтью Витакер. Фото: Getty Images

Некоторые страны НАТО опасаются эскалации со стороны Кремля, но в США считают, что это маловероятно. Российская армия в настоящее время серьезно увязла в боях против Украины и утратила возможность наступать, что снижает вероятность её нападения на НАТО в ближайшее время.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в эфире FoxNews, передает Новини.LIVE.

Реклама

В США считают, что РФ не в состоянии сейчас атаковать НАТО

Североатлантический альянс считает, что риск прямой военной агрессии со стороны Москвы минимален в ближайший период. Там считают, что у Кремля нет на это ресурсов из-за затянувшихся безуспешных боев российских войск и неудачных попыток переломить ход боевых действий в Украине. Такую оценку озвучил представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер.

Постоянный представитель пояснил, что именно затягивание войны и отсутствие тактических прорывов на фронте фактически сковывают возможности Кремля по созданию новых внешних угроз.

"Что касается того, что Россия сделает или не сделает, то сейчас она увязла в Украине. Она не смогла — она не может, как вы знаете, добиться какого-либо прогресса на фронте там. Следовательно, угроза, которую она представляет для НАТО в ближайшей перспективе, является низкой", — отметил американский чиновник.

Читайте также:

В то же время Витакер предупредил, что странам НАТО не стоит действовать опрометчиво, напомнив о предыдущем опыте российской экспансии. По его словам, оккупация Крыма и полномасштабное вторжение в Украину свидетельствуют о том, что поведение высшего руководства РФ остается непредсказуемым, а Москва может решиться на враждебные шаги против отдельных членов оборонного союза.

Однако любая попытка оказать давление на блок встретит немедленное сопротивление.

"Если они это сделают, то столкнутся с очень сильным и мощным альянсом, который с каждым днем становится сильнее благодаря лидерству президента Трампа и обязательствам в области обороны, достигнутым в Гааге в июне 2025 года", — заявил представитель США при НАТО.

Как сообщал Новини.LIVE, Россия тем временем устраивает диверсии в странах Европы. Подтверждением этому стало то, что следователи в Германии установили вероятных исполнителей неудавшейся диверсии против украинского самолета в аэропорту Лейпцига. Обнаруженные образцы ДНК принадлежат лицам с паспортами России и Латвии. В немецком МВД подчеркнули, что операцию в спешке готовили российские спецслужбы, хотя в Москве традиционно отвергают любую причастность.

Параллельно резонанс вызвал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву и его переговоры с главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Пока аналитики предполагали, что визит был прямым ультиматумом Вашингтона о недопустимости эскалации против Европы. Однако американский президент Дональд Трамп назвал встречу обычным контактом спецслужб.

Впоследствии он заявил, что не видит риска прямого нападения РФ на Альянс и опроверг слухи об объявлении каких-либо предупреждений Москве, несмотря на открытое беспокойство европейских партнеров.

Между тем в НАТО представили обновленную оборонную доктрину на случай вторжения России. Стратегия предусматривает ведение войны с минимальным участием пехоты. Там хотят, чтобы боевые действия велись с применением беспилотников и боевых роботов.

США НАТО Россия фронт
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации