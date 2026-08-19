План НАТО на випадок нападу Росії: деталі оборони

Солдати розмовляють під час навчань НАТО "Орел Спіра. Фото: "REUTERS/Andreea Campeanu

НАТО оприлюднило детальну покрокову стратегію наземної оборони на випадок російської агресії, де пріоритетом визначили ліквідацію ракетних баз ворога, зокрема у Калінінграді. Водночас воювати Альянс хоче без застосування живого ресурсу і бажає залучати для цього якомога більше безпілотників та роботизованих комплексів. Також НАТО не планує захоплення РФ, а лише зосереджується на витісненні окупантів за кордон та знищенні їхніх військових шляхів постачання.

Про це пише Bild, цитує Новини.LIVE.

Як хоче відбивати напад НАТО та чому там вирішили злити плани

Військове керівництво Північноатлантичного альянсу розробило детальну стратегію дій під назвою "Концепція наземних бойових дій НАТО" (NATO Land Warfighting Concept) на випадок відкритої збройної агресії з боку Москви. Підготовку цього стратегічного документа очолював майор Збройних сил США Ендрю Пінгрей. Головними завданнями оборонної операції визначено зрив наступальних дій російської армії та максимальне послаблення її бойового потенціалу.

Згідно з матеріалами Bild, потенційним сценарієм конфлікту розглядається російський напад на країни Балтії із залученням важкої бронетехніки, ударних безпілотників та масованих ракетних ударів. Першочерговою реакцією союзників стане негайне придушення вогневих засобів противника. Для виведення з ладу ворожих пускових установок планується задіяти ракети, винищувальну авіацію та ударні дрони. Одним із ключових напрямків першого удару стане Калінінградська область РФ, де зосереджено велику кількість російських зенітних і ракетних озброєнь.

Уздовж кордонів із Росією та Білоруссю передбачено розгортання "автономної зони", яка виконуватиме роль буферного бар'єра перед основними силами Альянсу. У цьому захисному секторі оборона будуватиметься виключно на базі роботизованих військових платформ та безпілотників без розміщення особового складу НАТО. У разі продовження ворожого руху вперед саме безпілотні комплекси здійснюватимуть стримування та знищення передових сил окупантів.

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Наступний етап оборонного плану зосереджений на ураженні цілей безпосередньо вглиб російської території. Основний фокус буде спрямовано на руйнування військово-логістичної інфраструктури, яка живить наступальне угруповання. До переліку цілей увійдуть військові заводи, летовища, мостові переправи та залізничні колії, якими окупанти перевозять техніку і живу силу. У НАТО вважають, що знищення ліній постачання має позбавити Росію змоги формувати чергові хвилі наступу.

НАТО покладається на совісність опозиційних росіян

Окремий пункт плану містить переговори та взаємодію з громадянами Росії, які чинять спротив Володимиру Путіну. Для цього передбачається розгортання "повітряного мосту": транспортні літаки союзників скидатимуть на російську територію дрони й автоматизовані комплекси для підриву військових об'єктів і аеродромів зсередини. Водночас документ чітко наголошує, що захоплення чи завоювання території РФ не входить до планів Альянсу, адже кінцевою метою оборони є повне витіснення агресора за межі кордонів країн-членів НАТО.

Військове командування Альянсу свідомо не засекречує зміст цього документа. За розрахунком НАТО, там вважають, що відкрита демонстрація конкретного механізму відповіді та її нищівних наслідків є вагомим для стратегічного стримування, який має попередити Кремль про фатальність будь-яких агресивних дій.

Новини.LIVE інформували, що Росія уже розгорнула мережу з десяти секретних баз із пусковими майданчиками для дронів вздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Звідти агресор уже запускає далекобійні безпілотники по Києву, причому заявлений радіус дії цієї зброї дозволятиме легко атакувати Варшаву чи інші об'єкти НАТО.

Тим часом Литва домовилася з українською компанією DEMZ про запуск виробництва боєприпасів в Алітусі та Прієнайському районі, продукція якого постачатиметься українській армії та союзникам по Альянсу.

Кремль поставив собі за мету на 2026 рік дестабілізувати та розвалити структури НАТО і ЄС зсередини, визначивши контроль над Молдовою наступним пріоритетом після захоплення України. Військові експерти застерігають про зростання ризику прямої агресії РФ проти членів Альянсу через посилення диверсій, кібератак і повітряних провокацій. На цьому тлі кількість бойових вильотів західної авіації на перехоплення у липні зросла на 250% у річному вимірі.