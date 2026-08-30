Президент Фінляндії оцінив загрозу ядерного удару РФ по Україні

Президент Фінляндії Алекс Стубб. Фото: кадр з відео

Президент Фінляндії Александр Стубб не вважає, що Росія застосує ядерну зброю. Одним із факторів, який може стримувати Москву від такого кроку, він назвав позицію Китаю. За його словами, Пекін категорично виступає проти подібної ескалації.

Про це Александер Стубб заявив в інтерв'ю журналісту Паулю Ронцгаймеру, опублікованому на YouTube-каналі RONZHEIMER, передає Новини.LIVE.

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Чи застосує Росія ядерну зброю

Під час інтерв'ю журналіст запитав Александра Стубба про можливу подальшу ескалацію з боку Росії. Президент Фінляндії відповів заперечно. Свою впевненість він пояснив, зокрема, розмовою, яку мав цього літа з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

"Ні. Ні. Цього літа до мене приїжджав міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він сказав: "Ми ніколи не дозволимо, щоб це сталося". І я думаю, що це досить хороший фактор стримування", — заявив Александр Стубб.

Можливості для ескалації у Росії

Водночас Александр Стубб пояснив, що, на його думку, можливості Росії для подальшого підвищення ставок зараз досить обмежені. Одним із небагатьох кроків, які Москва ще може зробити, президент Фінляндії назвав мобілізацію.

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"Зараз можливості Росії для ескалації досить обмежені. Єдине, чим вони ще можуть посилити ескалацію, — це мобілізація. А мобілізація, на мою думку, матиме внутрішньополітичні наслідки в Росії", — сказав Александер Стубб.

Президент Фінляндії також закликав не піддаватися російському інформаційному тиску. Він наголосив, що Москва зацікавлена в тому, аби європейські країни постійно обговорювали можливу ескалацію, напад на НАТО та застосування ядерної зброї.

"Залишайтеся спокійними, холоднокровними та пильними. Не драматизуйте. Готуйтеся до найгіршого, щоб його не допустити", — підсумував Александер Стубб.

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