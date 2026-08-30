Президент Финляндии оценил угрозу ядерного удара со стороны РФ по Украине

Президент Финляндии Алекс Стубб. Фото: кадр из видео

Президент Финляндии Александр Стубб не считает, что Россия применит ядерное оружие. Одним из факторов, который может удержать Москву от такого шага, он назвал позицию Китая. По его словам, Пекин категорически выступает против подобной эскалации.

Об этом Александр Стубб заявил в интервью журналисту Паулю Ронцгаймеру, опубликованном на YouTube-канале RONZHEIMER, передает Новини.LIVE.

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Применит ли Россия ядерное оружие

Во время интервью журналист спросил Александра Стубба о возможной дальнейшей эскалации со стороны России. Президент Финляндии ответил отрицательно. Свою уверенность он объяснил, в частности, беседой, которую провел этим летом с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Нет. Нет. Этим летом ко мне приезжал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. Он сказал: «Мы никогда не допустим, чтобы это произошло». И я думаю, что это довольно хороший сдерживающий фактор", — заявил Александр Стубб.

Возможности для эскалации со стороны России

В то же время Александр Стубб пояснил, что, по его мнению, возможности России для дальнейшего повышения ставок сейчас довольно ограничены. Одним из немногих шагов, которые Москва еще может предпринять, президент Финляндии назвал мобилизацию.

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"Сейчас возможности России для эскалации достаточно ограничены. Единственное, чем они еще могут усилить эскалацию, — это мобилизация. А мобилизация, на мой взгляд, будет иметь внутриполитические последствия в России", — сказал Александр Стубб.

Президент Финляндии также призвал не поддаваться российскому информационному давлению. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы европейские страны постоянно обсуждали возможную эскалацию, нападение на НАТО и применение ядерного оружия.

"Сохраняйте спокойствие, хладнокровие и бдительность. Не драматизируйте. Готовьтесь к худшему, чтобы его не допустить", — подытожил Александр Стубб.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Финляндия передаст Украине критически важные средства противовоздушной обороны. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул необходимость усилить защиту украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве на саммите первая леди Финляндии Сюзанна Иннес-Стубб призналась, что её особенно впечатляет сила украинцев.