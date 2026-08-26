Стратегічний резерв РФ в Україні налічує до 20 тисяч солдатів

Кремлівський диктатор Володимир Путін спілкується з військовими армії РФ. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov

Російська армія вичерпує сили для майбутніх наступальних операцій, маючи стратегічний резерв у межах 20 тисяч бійців. Як заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, росіяни змушені кидати резервні підрозділи на Донецький і Запорізький напрямки, щоб перекрити значні втрати на передовій.

Про це Сергій Братчук ексклюзивно розповів в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Росіяни мають резерв з бійців у 20 тисяч осіб

За його словами, через високу інтенсивність боїв та відсутність повноцінного перекриття втрат вороже командування спрямовує накопичені резерви оперативно-тактичного рівня безпосередньо у зону бойових дій. Сили, які планували залучати для проривів і можливих наступів, зокрема в напрямку українських обласних центрів, тепер винищуються у повсякденних зіткненнях на ключових ділянках фронту.

"Сьогодні Росія змушена, наприклад, резерви оперативно-тактичного рівня використовувати як на Донецькому напрямку, так і на Запорізькому фронті в тому числі. Тому що втрати ворога дуже великі і поповнень 100% на сьогодні немає. Ну і та активність, яку ворог демонструє, звісно, вимагає, щоб ці резерви також були залучені для виконання відповідних завдань", — наголосив речник.

Військовий підтвердив, що поточна оцінка загального резервного потенціалу росіян повністю відповідає реальному стану справ на полі бою.

Читайте також:

"Ну, на сьогодні прийнято говорити про те, що стратегічний резерв Російської армії, наприклад, всієї окупаційної армії складає до 20 тисяч. І я думаю, що це цифра якраз та, яка виглядає реальністю. Можливо, зараз ворог спробує накопичити дещо більше", — підсумував Братчук.

Новини.LIVE інформували, що командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін заявляв про те, що Кремль розглядає варіант відкриття додаткового напрямку удару на північних рубежах через Чернігівську або Сумську області. Основною метою такої операції може стати розпорошення ресурсів української армії та зміщення загальної лінії фронту на користь РФ.

Харківський напрямок досі входить до списку ключових цілей окупаційних військ, через що загарбники активізували стеження та аналіз шляхів постачання. Загарбники не припиняють завдавати ударів по транспортних вузлах і цивільних об'єктах міста. ЗСУ вживають контрзаходів для нейтралізації цієї загрози.