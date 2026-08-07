Капустін допустив відкриття нового фронту з Чернігівщини або Сумщини

Денис Капустін. Фото: РДК

Росія може спробувати відкрити новий фронт на півночі України — з боку Чернігівщини або Сумщини. Одним із можливих завдань такого кроку може бути спроба розосередити українські Сили оборони та змінити баланс на фронті.

Такий сценарій припустив командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Капустін не виключає нового фронту на півночі

Капустін зазначив, що після початку повномасштабної війни не вважає навіть найскладніші сценарії нереалістичними.

"Тому, думаю, що мобілізація — це, дійсно, спроба порушити нинішній баланс на фронті. Або, можливо, нас чекає відкриття нового фронту з боку Чернігова або Сумщини".

Окремо командир РДК звернув увагу на нещодавню зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Олександром Лукашенком. За словами Капустіна, переговори, які мали тривати кілька годин, затягнулися на два дні. Він також зазначив, що на території Білорусі нині відбуваються навчання територіальної оборони, що, на його думку, також потребує уваги.

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"Після 24 лютого для мене не існує нереалістичних сценаріїв, тому, на жаль, так, вірю. Не так давно була чергова зустріч Путіна і Лукашенка і замість кількох годин тривала цілих два дні".

Командир РДК також заявив, що у 2026 році найбільш реалістичним сценарієм завершення активної фази війни може стати перемир’я або замороження бойових дій по лінії фронту.

Водночас він наголосив, що така пауза не означатиме остаточного завершення протистояння між Україною та Росією.

"Перемир'я по лінії фронту ми можемо сприймати виключно як передишку перед наступною ітерацією", — заявив Капустін.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна розглядає кілька варіантів припинення вогню — зокрема перемир’я в повітрі, енергетичне перемир’я або замороження бойових дій по лінії фронту. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також заявив, що Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з Володимиром Путіним для обговорення складних питань.

Як повідомляли Новини.LIVE, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що російські війська змушені постійно поповнювати особовий склад на більшості напрямків фронту через значні втрати. За його словами, подальший розвиток ситуації залежатиме від здатності українських сил знищувати російські резерви та військові полігони ще до їхнього відправлення на передову.