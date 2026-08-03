Подоляк назвав три варіанти перемир’я та заявив про позицію Зеленського

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: ОПУ

Україна пропонує кілька форматів припинення вогню, зокрема перемир’я в повітрі, енергетичне перемир’я або замороження бойових дій по лінії фронту. Президент Володимир Зеленський також готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним для обговорення складних питань.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі DW на русском, передає Новини.LIVE.

Україна запропонувала три формати перемир’я

За словами Михайла Подоляка, Київ розглядає кілька можливих варіантів припинення бойових дій, які можуть стати першим кроком до подальших переговорів.

Серед запропонованих форматів — припинення ударів у повітрі, енергетичне перемир’я, а також замороження війни за поточною лінією фронту.

"Можна цілий ряд форматів знайти. Плюс пропонується заморозка війни по лінії фронту для того, щоб далі вже вести важкі переговори", — заявив Подоляк.

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Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Радник ОП також зазначив, що Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Подоляка, така зустріч могла б стати майданчиком для обговорення найбільш складних питань, пов’язаних із завершенням війни.

Він додав, що Сполучені Штати підтримують запропоновані Україною формати припинення вогню та виступають за пошук шляхів для дипломатичного врегулювання.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський доручив українським дипломатам активізувати роботу, щоб уже цієї осені змусити Росію припинити агресію. Для цього Україна розраховує на посилення санкційного тиску, ефективні удари по ворогу та тіснішу взаємодію з міжнародними партнерами.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже не володіє повною ініціативою у війні. За його словами, Україна зміцнила свої оборонні можливості та й надалі користується підтримкою міжнародних партнерів.