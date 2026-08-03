Подоляк назвал три варианта перемирия и озвучил позицию Зеленского

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОПУ

Украина предлагает несколько форматов прекращения огня, в частности воздушное перемирие, энергетическое перемирие или замораживание боевых действий по линии фронта. Президент Владимир Зеленский также готов к личной встрече с Владимиром Путиным для обсуждения сложных вопросов.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире DW на русском языке, передает Новини.LIVE.

Украина предложила три формата перемирия

По словам Михаила Подоляка, Киев рассматривает несколько возможных вариантов прекращения боевых действий, которые могут стать первым шагом к дальнейшим переговорам.

Среди предложенных форматов — прекращение авиаударов, энергетическое перемирие, а также замораживание войны по текущей линии фронта.

"Можно найти целый ряд форматов. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести сложные переговоры", — заявил Подоляк.

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Советник ОП также отметил, что Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Подоляка, такая встреча могла бы стать площадкой для обсуждения наиболее сложных вопросов, связанных с завершением войны.

Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают предложенные Украиной форматы прекращения огня и выступают за поиск путей дипломатического урегулирования.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам активизировать работу, чтобы уже этой осенью заставить Россию прекратить агрессию. Для этого Украина рассчитывает на усиление санкционного давления, эффективные удары по врагу и более тесное взаимодействие с международными партнерами.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже не обладает полной инициативой в войне. По его словам, Украина укрепила свои оборонные возможности и по-прежнему пользуется поддержкой международных партнеров.