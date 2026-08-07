Капустин допустил возможность открытия нового фронта в Черниговской или Сумской областях

Денис Капустин. Фото: РДК

Россия может попытаться открыть новый фронт на севере Украины — со стороны Черниговской или Сумской областей. Одной из возможных целей такого шага может стать попытка рассредоточить украинские Силы обороны и изменить баланс на фронте.

Такой сценарий предположил командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Капустин не исключает появления нового фронта на севере

Капустин отметил, что после начала полномасштабной войны не считает даже самые сложные сценарии нереалистичными.

"Поэтому, думаю, что мобилизация — это, действительно, попытка нарушить нынешний баланс на фронте. Или, возможно, нас ждет открытие нового фронта со стороны Чернигова или Сумской области".

Отдельно командир РДК обратил внимание на недавнюю встречу российского диктатора Владимира Путина с Александром Лукашенко. По словам Капустина, переговоры, которые должны были длиться несколько часов, затянулись на два дня. Он также отметил, что на территории Беларуси сейчас проходят учения по территориальной обороне, что, по его мнению, также требует внимания.

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"После 24 февраля для меня не существует нереалистичных сценариев, поэтому, к сожалению, да, верю. Не так давно состоялась очередная встреча Путина и Лукашенко, и вместо нескольких часов она длилась целых два дня".

Командир РДК также заявил, что в 2026 году наиболее реалистичным сценарием завершения активной фазы войны может стать перемирие или замораживание боевых действий по линии фронта.

В то же время он подчеркнул, что такая пауза не будет означать окончательного завершения противостояния между Украиной и Россией.

"Перемирие по линии фронта мы можем воспринимать исключительно как передышку перед следующей итерацией", — заявил Капустин.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина рассматривает несколько вариантов прекращения огня — в частности, перемирие в воздухе, энергетическое перемирие или замораживание боевых действий по линии фронта. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также заявил, что Владимир Зеленский готов лично встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения сложных вопросов.

Как сообщали Новини.LIVE, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что российские войска вынуждены постоянно пополнять личный состав на большинстве направлений фронта из-за значительных потерь. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от способности украинских сил уничтожать российские резервы и военные полигоны еще до их отправки на передовую.