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Главная Новости дня Потери России в войне бьют рекорды: Братчук о ситуации на фронте

Потери России в войне бьют рекорды: Братчук о ситуации на фронте

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 10:36
Июль стал рекордным по количеству уничтоженных российских боевиков
Дорога в прифронтовой зоне. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Российская армия вынуждена постоянно пополнять личный состав на большинстве участков фронта из-за рекордного числа уничтоженных военнослужащих в течение июля и в начале августа. Дальнейшее развитие событий на фронте будет зависеть от способности украинских сил наносить удары по вражеским резервам и полигонам еще до их отправки на передовую.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

В июле ВСУ уничтожили рекордное количество вражеских войск на фронте

По словам пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире Ранок.LIVE, вражеская армия продолжает стремительно терять свой личный состав. Главным приоритетом для противника остается попытка продвижения на территории Донецкой области, где группировки РФ несут огромные потери.

Из-за необходимости непрерывно восполнять нехватку живой силы российское командование приступило к переброске резервов. Так, Приднепровское направление в настоящее время выглядит несколько менее активным именно из-за того, что часть местных подразделений была переброшена на Запорожский фронт.

Братчук подчеркивает, что в регулярном пополнении личного состава нуждаются позиции РФ на Лиманском, Купянском, Запорожском, а также на северном и Южно-Слобожанском участках. Пока что эти шаги выглядят как попытка компенсировать текущие потери, однако эксперт не исключает дальнейшего наращивания общей численности оккупационного корпуса.

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По словам представителя УДА, ситуация на передовой будет зависеть от того, «насколько мы сможем и в дальнейшем продолжать наносить точечные удары по территории Российской Федерации».

Братчук пояснил, что у противника остаются ресурсы, однако новых мобилизованных необходимо тщательно готовить на специальных полигонах и в местах дислокации.

«Я надеюсь, что Силы обороны будут наносить удары, чтобы враг не добирался до линии фронта», — подытожил пресс-секретарь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что динамика непосредственно на линии фронта также свидетельствует о переходе боевых действий в качественно новую фазу, что в июле отметил канцлер Германии Фридрих Мерц, подчеркнув весомые успехи Украины. Коренное изменение ситуации на поле боя обеспечило стремительное развитие беспилотных систем.

За последние три года зона эффективного поражения противника расширилась в десятки раз, позволяя Силам обороны успешно наносить удары по российской логистике на расстоянии сотен километров. В результате такого системного давления оккупационная армия была вынуждена отвести свою боевую технику как минимум за 40-километровую линию от передовой.

российские войска война в Украине фронт ситуация на фронте эфир Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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