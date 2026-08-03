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Головна Новини дня Втрати Росії на війні б'ють рекорди: Братчук про ситуацію на фронті

Втрати Росії на війні б'ють рекорди: Братчук про ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 10:36
Липень став рекордним за кількістю ліквідованих російських бійців
Прифронтова дорога. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російська армія змушена постійно поповнювати особовий склад на більшості ділянок фронту через рекордну кількість ліквідованих військових протягом липня та на початку серпня. Подальший перебіг подій на фронті залежатиме від спроможності українських сил вражати ворожі резерви та полігони ще до їхньої відправки на передову.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

У липні ЗСУ знешкодили рекордну кількість ворожих військ на фронті

За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука в ефірі "Ранок.LIVE", ворожа армія продовжує стрімко втрачати свій особовий склад. Головним пріоритетом для противника залишається спроба просування на території Донецької області, де угруповання РФ несе величезні втрати.

Через необхідність безперервно перекривати нестачу живої сили російське командування розпочало перекидання резервів. Так, Придніпровський напрямок наразі виглядає дещо менш активним саме через те, що частину тамтешніх підрозділів перемістили на Запорізький фронт.

Братчук підкреслює, що регулярного оновлення особового складу потребують позиції РФ на Лиманському, Куп'янському, Запорізькому, а також на північно- та Південно-Слобожанському відтинках. Поки що ці кроки виглядають як спроба компенсувати поточні втрати, проте експерт не виключає подальшого нарощування загальної кількості окупаційного корпусу.

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За словами речника УДА, ситуація на передовій залежатиме від того, "наскільки ми зможемо і надалі продовжувати удари діпстрайками по території Російської Федерації".

Братчук пояснив, що у противника залишаються ресурси, проте нових мобілізованих необхідно ретельно готувати на спеціальних полігонах та у місцях дислокації.

"Я сподіваюся, будуть бити Сили оборони, щоб ворог не доїжджав до лінії фронту", — підсумував речник.

Раніше Новини.LIVE інформували, що динаміка безпосередньо на лінії фронту також свідчить про перехід бойових дій у якісно нову фазу, що в липні відзначив Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, підкресливши вагомі успіхи України. Докорінну зміну ситуації на полі бою забезпечив стрімкий розвиток безпілотних систем.

За останні три роки зона ефективного ураження ворога розширилася в десятки разів, дозволяючи Силам оборони успішно атакувати російську логістику на відстані сотень кілометрів. У результаті такого системного тиску окупаційна армія була змушена відвести свою бойову техніку щонайменше за 40-кілометрову лінію від передової.

російські війська війна в Україні фронт ситуація на фронті ефір Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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