Війна в Україні — Мерц заявив про нову фазу бойових дій

Війна увійшла в нову фазу: Мерц відзначив успіхи України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна увійшла в нову фазу. Він відзначив, що Україна досягла значних успіхів на фронті.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Фрідріх Мерц заявив за результатами зустрічі "Коаліціх охочих" в Парижі.
Нова фаза війни в Україні
Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не може похвалитися прогресом в останні місяці. За його словами, зараз Україна досягає значних успіхів.
"Росіяни починають розуміти, що не зможуть досягти озвучених цілей, і цим потрібно скористатися. Ми збільшимо тиск на Росію, щоб примусити її до мирних перемовин", — сказав канцлер Німеччини.
Він наголосив, що партнери України мають чіткий сигнал для Москви — прийшов час сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню.
Як писали Новини.LIVE, Україна та дев’ять країн ЄС офіційно створили Антибалістичну коаліцію. Рішення стало відповіддю на зростаючу загрозу застосування балістичних ракет.
Володимир Зеленський назвав цю зустріч в Парижі історичною. За його словами, Україна завершує роботу над антибалістичною ракетою.