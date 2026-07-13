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Головна Новини дня Війна увійшла в нову фазу: Мерц відзначив успіхи України

Війна увійшла в нову фазу: Мерц відзначив успіхи України

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 22:33
Війна в Україні — Мерц заявив про нову фазу бойових дій
Фрідріх Мерц. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна увійшла в нову фазу. Він відзначив, що Україна досягла значних успіхів на фронті.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Фрідріх Мерц заявив за результатами зустрічі "Коаліціх охочих" в Парижі.

Нова фаза війни в Україні

Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не може похвалитися прогресом в останні місяці. За його словами, зараз Україна досягає значних успіхів.

"Росіяни починають розуміти, що не зможуть досягти озвучених цілей, і цим потрібно скористатися. Ми збільшимо тиск на Росію, щоб примусити її до мирних перемовин", — сказав канцлер Німеччини.

Він наголосив, що партнери України мають чіткий сигнал для Москви — прийшов час сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню.

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Як писали Новини.LIVE, Україна та дев’ять країн ЄС офіційно створили Антибалістичну коаліцію. Рішення стало відповіддю на зростаючу загрозу застосування балістичних ракет. 

Володимир Зеленський назвав цю зустріч в Парижі історичною. За його словами, Україна завершує роботу над антибалістичною ракетою.

війна в Україні фронт Фрідріх Мерц Коаліція охочих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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