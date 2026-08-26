Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия бросает оперативные резервы в бой из-за потерь

Россия бросает оперативные резервы в бой из-за потерь

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 10:56
Стратегический резерв РФ в Украине насчитывает до 20 тысяч солдат
Кремлевский диктатор Владимир Путин общается с военнослужащими армии РФ. Фото: Sputnik/Гавриил Григоров

Российская армия исчерпывает силы для будущих наступательных операций, располагая стратегическим резервом в пределах 20 тысяч бойцов. Как заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, россияне вынуждены бросать резервные подразделения на Донецкое и Запорожское направления, чтобы восполнить значительные потери на передовой.

Об этом Сергей Братчук эксклюзивно рассказал в прямом эфире Ранок.LIVE.

Реклама

У россиян есть резерв из 20 тысяч бойцов

По его словам, из-за высокой интенсивности боев и отсутствия полноценного восполнения потерь вражеское командование направляет накопленные резервы оперативно-тактического уровня непосредственно в зону боевых действий. Силы, которые планировалось задействовать для прорывов и возможных наступлений, в частности в направлении украинских областных центров, теперь уничтожаются в повседневных столкновениях на ключевых участках фронта.

"Сегодня Россия вынуждена, например, использовать резервы оперативно-тактического уровня как на Донецком направлении, так и на Запорожском фронте, в том числе. Потому что потери врага очень велики, а 100-процентного пополнения на сегодняшний день нет. Ну и та активность, которую демонстрирует враг, конечно, требует, чтобы эти резервы также были задействованы для выполнения соответствующих задач", — подчеркнул пресс-секретарь.

Военный подтвердил, что текущая оценка общего резервного потенциала россиян полностью соответствует реальному положению дел на поле боя.

Читайте также:

"Ну, на сегодняшний день принято говорить о том, что стратегический резерв российской армии, например, всей оккупационной армии, составляет до 20 тысяч. И я думаю, что эта цифра как раз и отражает реальность. Возможно, сейчас враг попытается накопить чуть больше", — подытожил Братчук.

Новини.LIVE сообщали, что командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин заявлял о том, что Кремль рассматривает вариант открытия дополнительного направления удара на северных рубежах через Черниговскую или Сумскую области. Основной целью такой операции может стать распыление ресурсов украинской армии и смещение общей линии фронта в пользу РФ.

Харьковское направление по-прежнему входит в список ключевых целей оккупационных войск, из-за чего захватчики активизировали слежку и анализ путей снабжения. Захватчики не прекращают наносить удары по транспортным узлам и гражданским объектам города. ВСУ принимают контрмеры для нейтрализации этой угрозы.

российские войска фронт ситуация на фронте резерв боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации