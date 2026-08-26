Кремлевский диктатор Владимир Путин общается с военнослужащими армии РФ. Фото: Sputnik/Гавриил Григоров

Российская армия исчерпывает силы для будущих наступательных операций, располагая стратегическим резервом в пределах 20 тысяч бойцов. Как заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, россияне вынуждены бросать резервные подразделения на Донецкое и Запорожское направления, чтобы восполнить значительные потери на передовой.

Об этом Сергей Братчук эксклюзивно рассказал в прямом эфире Ранок.LIVE.

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У россиян есть резерв из 20 тысяч бойцов

По его словам, из-за высокой интенсивности боев и отсутствия полноценного восполнения потерь вражеское командование направляет накопленные резервы оперативно-тактического уровня непосредственно в зону боевых действий. Силы, которые планировалось задействовать для прорывов и возможных наступлений, в частности в направлении украинских областных центров, теперь уничтожаются в повседневных столкновениях на ключевых участках фронта.

"Сегодня Россия вынуждена, например, использовать резервы оперативно-тактического уровня как на Донецком направлении, так и на Запорожском фронте, в том числе. Потому что потери врага очень велики, а 100-процентного пополнения на сегодняшний день нет. Ну и та активность, которую демонстрирует враг, конечно, требует, чтобы эти резервы также были задействованы для выполнения соответствующих задач", — подчеркнул пресс-секретарь.

Военный подтвердил, что текущая оценка общего резервного потенциала россиян полностью соответствует реальному положению дел на поле боя.

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"Ну, на сегодняшний день принято говорить о том, что стратегический резерв российской армии, например, всей оккупационной армии, составляет до 20 тысяч. И я думаю, что эта цифра как раз и отражает реальность. Возможно, сейчас враг попытается накопить чуть больше", — подытожил Братчук.

Новини.LIVE сообщали, что командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин заявлял о том, что Кремль рассматривает вариант открытия дополнительного направления удара на северных рубежах через Черниговскую или Сумскую области. Основной целью такой операции может стать распыление ресурсов украинской армии и смещение общей линии фронта в пользу РФ.

Харьковское направление по-прежнему входит в список ключевых целей оккупационных войск, из-за чего захватчики активизировали слежку и анализ путей снабжения. Захватчики не прекращают наносить удары по транспортным узлам и гражданским объектам города. ВСУ принимают контрмеры для нейтрализации этой угрозы.