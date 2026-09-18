У ДПСУ розповіли про роль Білорусі в атаках російських дронів

Білоруські та російські військові. Фото: росЗМІ

На території Білорусі з кінця минулого тижня фіксують активізацію ретрансляторів, які підживлюють сигнал російських ударних дронів. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, завдяки цим технічним засобам безпілотники можуть долати більшу відстань територією України та прямувати до західних областей.

Про це Демченко ексклюзивно повідомив в ефірі День.LIVE.

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Як Білорусь допомагає російським дронам

За його словами, це почали фіксувати з кінця минулого тижня, коли Росія посилила запуски безпілотників у напрямку західних областей України.

"На території Білорусі вмикаються ретранслятори, які підживлюють сигнал для цих російських засобів терору, який Росія направляє на територію України, скеровує їх вздовж кордону з Білоруссю", — розповів Демченко.

Він пояснив, що завдяки сигналу від ретрансляторів російські дрони можуть продовжувати рух углиб України.

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"Цей сигнал від ретрансляторів їх підживлює і дає можливість їм більш глибоко йти в територію України, саме в бік наших західних областей", — зазначив речник ДПСУ.

У ДПСУ пов'язують це з ударами біля кордону

Демченко також пов'язав роботу ретрансляторів з ударами, які останнім часом фіксувалися поблизу українсько-польського кордону, зокрема в районі пункту пропуску "Ягодин".

За його словами, Росія може використовувати технічні засоби, розміщені Білоруссю на своїй території, щоб збільшувати дальність застосування безпілотників.

"Росія, тиснучи на Білорусь або маючи в роботі свого впливу Білорусь, може використовувати технічні засоби, які Білорусь розміщує у себе на території своєї держави і дозволяє Росії більш масштабно бити по нашій території", — сказав Демченко.

ДПСУ звинуватила Білорусь у сприянні РФ

Речник ДПСУ зазначив, що такі дії, на його думку, суперечать заявам самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про небажання його країни брати участь у війні.

"Білорусь сприяє країні-терористці в ударах по наших об'єктах в різних областях, зокрема й на Заході", — наголосив Демченко.

Він додав, що Білорусь, за його словами, розуміє наслідки таких атак для цивільного населення України.

"Тому це лицемірно з боку режиму Лукашенка говорити про те, що вони там хочуть війни, допоки вони не припинять підтримувати Росію", — заявив речник.

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Також у ГУР повідомили, що Росія почала імпортувати пальне для забезпечення потреб армії. За даними української розвідки, у липні–вересні до РФ доставили понад 562 тисячі тонн бензину та дизельного пального, а поставки здійснювали щонайменше 17 танкерів.