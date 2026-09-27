Польща запропонувала Україні виробляти ракети Patriot на своїй території

Пускова установка зі складу зенітно-ракетного комплексу Patriot. Фото ілюстративне: Reuters

Польща запропонувала розмістити на своїй території завод із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, якщо Україна отримає відповідну ліцензію від США. Варшава вважає польську територію безпечнішим місцем для такого підприємства.

Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RMF24.

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Що Польща пропонує Україні

За словами польської чиновниці, Варшава вже озвучила пропозицію побудувати підприємство не в Україні, а на території Польщі.

"Якщо планується будівництво такого заводу в Україні, то ми пропонуємо побудувати його на території Польщі, щоб він знаходився на так званій безпечній території", — сказала Собков'як-Чарнецька.

Водночас вона наголосила, що польські зусилля щодо створення сервісного центру, а згодом і виробництва ракет Patriot є окремим процесом.

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За її словами, навіть якщо США ухвалять рішення надати Україні ліцензію на виробництво Patriot, це не зупинить польські переговори щодо власного проєкту.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що президент США Дональд Трамп погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За словами Володимира Зеленського, відповідне рішення американський президент підтвердив під час їхньої останньої зустрічі.

Також Новини.LIVE писав, що Україна домовилася про новий пакет ракет для систем Patriot. Зеленський зазначив, що відповідної домовленості вдалося досягти під час роботи української делегації на полях Генеральної асамблеї ООН, однак не уточнив, із ким саме вона була укладена.