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Польша предлагает построить завод Patriot для Украины на своей территории

Ua ru
27 сентября 2026 15:02
Польша предложила Украине производить ракеты Patriot на своей территории
Пусковая установка, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса Patriot. Фото иллюстративное: Reuters

Польша предложила разместить на своей территории завод по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, если Украина получит соответствующую лицензию от США. Варшава считает польскую территорию более безопасным местом для такого предприятия.

Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RMF24.

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Что Польша предлагает Украине

По словам польской чиновницы, Варшава уже озвучила предложение построить предприятие не в Украине, а на территории Польши.

"Если планируется строительство такого завода в Украине, то мы предлагаем построить его на территории Польши, чтобы он находился на так называемой безопасной территории", — сказала Собковьяк-Чарнецкая.

В то же время она подчеркнула, что усилия Польши по созданию сервисного центра, а впоследствии и производства ракет Patriot, являются отдельным процессом.

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По её словам, даже если США примут решение предоставить Украине лицензию на производство Patriot, это не остановит польские переговоры по собственному проекту.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп одобрил передачу Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. По словам Владимира Зеленского, соответствующее решение американский президент подтвердил во время их последней встречи.

Также Новини.LIVE писал, что Украина договорилась о новом пакете ракет для систем "Patriot". Зеленский отметил, что соответствующей договоренности удалось достичь во время работы украинской делегации в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, однако не уточнил, с кем именно она была заключена.

Польша завод ПВО производство Patriot
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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