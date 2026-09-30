Зеленський розповів прем’єру Норвегії про російські атаки

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент України Володимир Зеленський у середу, 30 вересня, провів розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він розповів йому про цілодобовий російський терор безпілотниками та удари балістикою. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Розмова Зеленського з премʼєром Норвегії 30 вересня

Зеленський зазначив, що з початку цієї доби внаслідок російських ударів поранення отримали 24 людини, ще семеро загинули, серед яких дитина.

Зокрема, сторони обговорили потреби України для захисту від цієї жорстокої ескалації. Передусім йдеться про ППО та забезпечення наших F-16.

"Координуємо наші кроки і працюємо над тим, щоб забезпечити більше захисту життів та безпеки. Дякую особисто Прем’єр-міністру та усій Норвегії за незмінну підтримку", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти у ніч проти 30 вересня атакували Україну ракетами та дронами різних типів. Сили ППО подавили 160 ворожих цілей.

А 29 вересня глава держави провів зустріч із Міноборони, військовими та відповідальними за планування української зброї. Зокрема, сторони затвердили далекобійні операції на жовтень.