Путін заявив, що для РФ тепер ніяких правил - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки та інформацією від окремих представників оточення Володимира Путіна, російський лідер на початку вересня заявив про відмову від будь-яких правил у війні. Глава держави повідомляє, що після провалу спроби окупувати Україну Росія зосередилася на масованих ударах по цивільній та критичній інфраструктурі.

Про це президент розповів в інтерв’ю Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Зеленський: для Путіна тепер ніяких правил

Володимир Зеленський поділився в інтерв'ю, що українська сторона отримала дані про те, що на початку вересня Володимир Путін сказав: "Тепер — ніяких правил".

"Росіяни не змогли нас окупувати. Тому тепер вони роблять масовані атаки й масові вбивства. І звичайно, вони хочуть знищити наші мости та, як ми розуміємо, наші датацентри, інтернет, мобільні мережі, лікарні, дитячі садки, школи, університети — усе", — емоційно розповів президент.

Він наголосив, що російське керівництво прагне, щоб люди виїжджали з України.

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Окремо президент розповів про роботу української протиповітряної оборони та використання винищувачів F-16.

"Зараз F-16 знищують від 50% до 60% реактивних дронів. Це один зі способів, і ми багато працюємо над тим, щоб отримати озброєння для F-16", — сказав Володимир Зеленський.

Ще одним напрямком він назвав швидкі перехоплювачі. Наразі Україна випробовує п'ять таких зразків, однак їхня ефективність поки суттєво відрізняється залежно від дня випробувань, однак їхня ефективність поки суттєво відрізняється залежно від дня випробувань.

"Одного дня їхня ефективність – 70%, іншого – 30%. Отже, відповідь на запитання "Коли ми зможемо масштабувати виробництво?" така: у нас немає мільярдів, щоб виготовити мільйон неефективних перехоплювачів", — зазначив президент.

Україна готує сотні перехоплювачів

Президент повідомив, що в жовтні Україна очікує отримати близько 400 перехоплювачів.

"В жовтні у нас буде 400 таких перехоплювачів. І це нормально, коли використовуєш 400 перехоплювачів упродовж кількох днів атак і кажеш: "Слухайте, хлопці, вибачте, але він збиває лише 10%. Він не працює". Або, наприклад, якщо це 30% чи більше: "Чудово, хлопці, треба ще трохи попрацювати над ним, а коли показник сягне 60–70%, це величезний успіх"", — сказав глава держави.

Окремою проблемою президент назвав двигуни. Частина комплектувальних йде на імпорт, а частина виробляється, однак нинішніх обсягів недостатньо для необхідного масштабування виробництва.

"Ми багато імпортуємо і трохи виробляємо, але цих обсягів недостатньо", — зазначив він.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що взимку Росія може посилити повітряні атаки на найбільші міста України. Попередньо, серед потенційних цілей — Київ, Харків, Одеса та Львів, а удари можуть мати на меті ускладнити сполучення міст із рештою країни.

Новини.LIVE інформували, що також він заявив — Євросоюз погодив чергове фінансування для України на 2,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ці кошти допоможуть державі зберігати фінансову стабільність та підтримувати оборонний потенціал.