Зеленський повідомив про виплату Україні 2,9 млрд євро від Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейський Союз ухвалив рішення про виплату Україні 2,9 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Президент Володимир Зеленський назвав фінансову допомогу своєчасною та наголосив, що вона сприятиме забезпеченню макрофінансової стійкості держави, а також дозволить посилити обороноздатність України.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського.

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Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський подякував ЄС за допомогу

Президент подякував очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам Європейського Союзу за рішення щодо виділення коштів Україні.

"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна продовжує працювати з європейськими партнерами у повній координації для реалізації досягнутих домовленостей.

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"Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність", — додав глава держави.

Рада ЄС схвалила восьму регулярну виплату Україні в межах Ukraine Facility 24 вересня. Рішення передбачало надання майже 2,9 млрд євро після виконання Україною десяти передбачених планом показників.

Кошти Ukraine Facility спрямовують на підтримку макрофінансової стабільності України, відновлення та модернізацію країни, роботу державного управління і проведення реформ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні три винищувачі F-16 за прискореною процедурою. Зеленський також заявив про термінове постачання боєприпасів для цих літаків від Бельгії та інших партнерів, зокрема Іспанії.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський поставив завдання до кінця року повністю забезпечити фінансування оборонних потреб України.