Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна отримає 2,9 млрд євро від ЄС: Зеленський

Україна отримає 2,9 млрд євро від ЄС: Зеленський

Ua ru
2 жовтня 2026 14:51
Зеленський повідомив про виплату Україні 2,9 млрд євро від Євросоюзу
Президент України Володимир Зеленський та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейський Союз ухвалив рішення про виплату Україні 2,9 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Президент Володимир Зеленський назвав фінансову допомогу своєчасною та наголосив, що вона сприятиме забезпеченню макрофінансової стійкості держави, а також дозволить посилити обороноздатність України.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського.

Реклама
Владимир Зеленский
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський подякував ЄС за допомогу

Президент подякував очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам Європейського Союзу за рішення щодо виділення коштів Україні.

"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна продовжує працювати з європейськими партнерами у повній координації для реалізації досягнутих домовленостей.

Читайте також:

"Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність", — додав глава держави.

Рада ЄС схвалила восьму регулярну виплату Україні в межах Ukraine Facility 24 вересня. Рішення передбачало надання майже 2,9 млрд євро після виконання Україною десяти передбачених планом показників.

Кошти Ukraine Facility спрямовують на підтримку макрофінансової стабільності України, відновлення та модернізацію країни, роботу державного управління і проведення реформ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні три винищувачі F-16 за прискореною процедурою. Зеленський також заявив про термінове постачання боєприпасів для цих літаків від Бельгії та інших партнерів, зокрема Іспанії.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський поставив завдання до кінця року повністю забезпечити фінансування оборонних потреб України.

Володимир Зеленський Європейський союз Єврокомісія фінансова допомога Урсула фон дер Ляєн
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації