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Главная Новости дня Украина получит 2,9 млрд евро от ЕС: Зеленский

Украина получит 2,9 млрд евро от ЕС: Зеленский

Ua ru
2 октября 2026 14:51
Зеленский сообщил о выделении Украине 2,9 млрд евро со стороны Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейский Союз принял решение о выплате Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Президент Владимир Зеленский назвал финансовую помощь своевременной и подчеркнул, что она будет способствовать обеспечению макрофинансовой устойчивости государства, а также позволит усилить обороноспособность Украины.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зеленского.

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Владимир Зеленский
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский поблагодарил ЕС за помощь

Президент поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства-члены Европейского Союза за решение о выделении средств Украине.

"Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую устойчивость Украины и усилить нашу обороноспособность", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина продолжает работать с европейскими партнерами в полной координации для реализации достигнутых договоренностей.

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"Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности. Благодарю Евросоюз за помощь и неизменную солидарность", — добавил глава государства.

Совет ЕС одобрил восьмую регулярную выплату Украине в рамках Ukraine Facility 24 сентября. Решение предусматривало предоставление почти 2,9 млрд евро после выполнения Украиной десяти предусмотренных планом показателей.

Средства Ukraine Facility направляют на поддержку макрофинансовой стабильности Украины, восстановление и модернизацию страны, работу государственного управления и проведение реформ.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Бельгия до конца 2026 года передаст Украине три истребителя F-16 по ускоренной процедуре. Зеленский также заявил о срочной поставке боеприпасов для этих самолетов от Бельгии и других партнеров, в частности Испании.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский поставил задачу до конца года полностью обеспечить финансирование оборонных потребностей Украины.

Владимир Зеленский Европейский союз Еврокомиссия финансовая помощь Урсула фон дер Ляйен
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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