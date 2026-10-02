Зеленский сообщил о выделении Украине 2,9 млрд евро со стороны Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейский Союз принял решение о выплате Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Президент Владимир Зеленский назвал финансовую помощь своевременной и подчеркнул, что она будет способствовать обеспечению макрофинансовой устойчивости государства, а также позволит усилить обороноспособность Украины.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зеленского.

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Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский поблагодарил ЕС за помощь

Президент поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства-члены Европейского Союза за решение о выделении средств Украине.

"Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую устойчивость Украины и усилить нашу обороноспособность", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина продолжает работать с европейскими партнерами в полной координации для реализации достигнутых договоренностей.

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"Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности. Благодарю Евросоюз за помощь и неизменную солидарность", — добавил глава государства.

Совет ЕС одобрил восьмую регулярную выплату Украине в рамках Ukraine Facility 24 сентября. Решение предусматривало предоставление почти 2,9 млрд евро после выполнения Украиной десяти предусмотренных планом показателей.

Средства Ukraine Facility направляют на поддержку макрофинансовой стабильности Украины, восстановление и модернизацию страны, работу государственного управления и проведение реформ.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Бельгия до конца 2026 года передаст Украине три истребителя F-16 по ускоренной процедуре. Зеленский также заявил о срочной поставке боеприпасов для этих самолетов от Бельгии и других партнеров, в частности Испании.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский поставил задачу до конца года полностью обеспечить финансирование оборонных потребностей Украины.