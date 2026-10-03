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Головна Новини дня Путін є перешкодою: Зеленський про вступ України до ЄС

Путін є перешкодою: Зеленський про вступ України до ЄС

Ua ru
3 жовтня 2026 02:50
Зеленський заявив, що Путін є перешкодою вступу України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін є головною перешкодою вступу України в Європейський союз. Ба більше, очільник Кремля хоче повернути вплив Радянського союзу.

Про це глава держави сказав під час відкриття п'ятого щорічного Гельсінської безпекового форуму, передає Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

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Що сказав Зеленський про загрозу Росії

За словами глави держави, Росія намагається зірвати європейський вибір України та не хоче бачити незалежною і сильною державою. Зеленський наголосив, вступ до ЄС для України - це не лише політичний курс, а й вибір українського народу.

"ЄС — це вибір нашого народу. І тому так важливо мати гарантії безпеки. Тому що це гарантує наш шлях. Шлях, який обрав народ України", — сказав президент.

Також він зазначив, що російська загроза — це не лише про Україну, а й про безпеку всієї Європи. За його словами, Москва прагне відновити вплив, подібний до того, який мав Радянський Союз.

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На тлі цього український лідер згадав ризики для країн Балтії та інших держав, які мають кордон з Росією.

"І тому такі ризики і з країнами Балтики, і впливом на країни, з якими у нього кордони, кордони Російської Федерації", — сказав Зеленський.

Президент також поінформував, що в Україні досі не вистачає укриттів і це питання залишається серйозним викликом для України. Водночас Зеленський подякував Фінляндії за її досвід і лідерство в коаліції укриттів.

"У нас до сих пір не вистачає укриттів, в деяких громадах краще, в деяких — не дуже", — резюмував глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки України, Путін у вересня заявив про відмову від будь-яких правил війни. Зокрема, після провалу захопити України ворог зосередився на масованих ударах по цивільній та критичній інфраструктурі.

Також ми писали, що за словами Зеленського, Росія готується посилити атаки на найбільші міста в Україні. Серед основних цілей — Київ, Харків, Одеса та Львів.

Володимир Зеленський Європейський союз володимир путін війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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