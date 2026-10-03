Интервью Зеленского: усилим удары по РФ в ответ на обстрелы мостов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью, в котором отметил, что Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на изменение тактики Москвы в отношении воздушных атак. Также стало известно, что украинская разведка получила документы о якобы новой российской "доктрине", которая предусматривает расширение перечня целей в преддверии зимы.

Об этом президент рассказал в интервью Reuters, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия готовит новую тактику ударов

Глава государства сообщил журналистам Reuters в интервью, что украинская разведка получила документы, свидетельствующие о намерении России расширить перечень целей для воздушных атак.

"Мы видели документы и знаем, что они позволяют им атаковать инфраструктуру… логистику… дороги, школы, больницы, чтобы оказать давление на людей, чтобы они покинули столицу, покинули различные города", — сказал президент.

Он отмечает, что такое изменение подхода связано с ситуацией на фронте и потерями российской армии.

Читайте также:

Украина ответит ударами по энергетическим объектам

Также Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на жестокие удары РФ, Украина не собирается копировать российскую тактику и намеренно атаковать гражданские объекты. Однако президент заявил о намерении усилить удары по российской энергетической инфраструктуре, прежде всего по нефтеперерабатывающим заводам.

"На их атаки на нашу энергетику мы должны ответить их энергетикой. Прежде всего, нефтеперерабатывающие заводы: кто дает им деньги на эту войну?", — заявил Зеленский.

Зеленский также рассказал, что в течение последней недели Киев регулярно подвергался российским ракетным и дроновым атакам. Эти удары были направлены на энергетические и телекоммуникационные объекты, дорожную и железнодорожную инфраструктуру.

Зеленский не видит готовности РФ к переговорам

Президент заявил, что пока не получал от России сигналов о готовности Владимира Путина к мирным переговорам или обсуждению прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

В то же время США предложили возобновить трехсторонние переговоры в ближайшие недели в Объединенных Арабских Эмиратах. Точные дата и место проведения переговоров на техническом уровне, по словам Зеленского, пока не определены. Отдельно Зеленский предостерег США не верить в "иллюзии", что Россия прекратит боевые действия, если получит контроль над Донбассом.

"Несправедливо просто нормализовать ситуацию. Любое восстановление экономических и дипломатических связей с Западом должно происходить в обмен на мир. Потому что мир важнее любой экономики", — сказал он в интервью.

Украина работает над укреплением ПВО

Владимир Зеленский рассказал, что Украина в значительной степени использует истребители F-16 и МиГи для уничтожения российских реактивных беспилотников. Таким образом удается сбивать около 60% таких дронов.

В то же время запасы 20-мм боеприпасов для истребителей, по словам Зеленского, сокращаются. Во второй половине октября Украина должна получить первую партию малых ракет ПВО, способных поражать новые российские "Шахеды". Кроме того, Украина разрабатывает пять моделей беспилотников-перехватчиков.

"Нам придётся расширить масштабы этой работы. Я надеюсь, что со всеми этими вещами, со всеми этими элементами мы найдём способ",— отметил Президент Украины.

Зеленский рассказал о ракете FP-9

Украина уже на этой неделе объявила о первом боевом применении отечественной баллистической ракеты FP-7, дальность которой составляет около 250 километров.

Зеленский также рассказал, что обратился к производителю Fire Point с требованием ускорить разработку FP-9 — модели большей дальности.

"Я сказал им: где мой FP-9? Нам нужен FP-9. И FP-9 будет готов этой осенью, я уверен", — заявил президент.

Украина нашла финансирование для оборонных нужд

"Последние несколько месяцев мы работали над нашим финансовым дефицитом. Мы устраним нынешний дефицит до конца года. У нас еще есть некоторые вопросы, над которыми нужно поработать, но мы ликвидируем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза", — отметил глава государства.

Он сообщил, что работа над финансированием была непростой. Украина привлекала собственные бюджетные ресурсы и поддержку международных партнеров, в частности Европейского Союза, а часть средств из будущего займа планирует использовать ближе к январю для закупки дронов, которые понадобятся в январе и феврале 2027 года. Президент добавил, что его команда уже вернулась из Брюсселя и отчиталась о результатах работы.

Зеленский: США хотят остановить войну, но РФ может выдвигать новые условия

"США действительно хотят остановить российскую войну. Я им доверяю. В то же время я понимаю, что трудно остановить кого-то столь могущественного, кто не хочет останавливаться. Поэтому вы пытаетесь найти какие-то компромиссы с Россией. Но я считаю, что мы зря потратим время, если будем играть с российскими компромиссами", — поделился своими мыслями Владимир Зеленский.

Он утверждает, что если российский диктатор Владимир Путин увидит готовность американской стороны соглашаться на отдельные предложения, он может выдвигать новые условия в зависимости от политической ситуации.

Предполагается, что Путин может пытаться влиять на ситуацию вокруг переговоров США и Ирана, в частности, используя стремление Дональда Трампа достичь определённого результата до промежуточных выборов в США.

"Если Путин увидит, что президенту Трампу нужна какая-то победа, он будет решать, на что согласиться, а на что нет. И в этом-то и заключается проблема: Путин начал считать, что именно он может принимать решения. Но Америка в сто раз сильнее России. Безусловно. Им просто нужно об этом не забывать", — отметил он.

Новини.LIVE писали, что в этом же интервью Владимир Зеленский сообщил об успехах операции "Вивальди". Он отметил, что операция позволила освободить от российских войск около 125–140 квадратных километров территории. При этом потери российской армии в ходе боевых действий существенно превысили потери украинских защитников.

Также украинский лидер сообщил о новых пораженных целях в РФ. Стало известно, что украинские военные поразили цели в Самарской области России, а также позиции российских расчетов "Искандеров" в Брянской области. Кроме того, есть новые результаты работы украинских сил в Черном море.