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Головна Новини дня Зеленський: у жовтні Україна матиме 400 дронів-перехоплювачів

Зеленський: у жовтні Україна матиме 400 дронів-перехоплювачів

Ua ru
2 жовтня 2026 16:28
Володимир Зеленський: у жовтні Україна матиме 400 дронів-перехоплювачів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна випробовує п’ять зразків швидких дронів-перехоплювачів, які призначені для знищення російських ударних безпілотників. За словами президента Володимира Зеленського, у жовтні Україна матиме 400 таких перехоплювачів.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times, інформує Новини.LIVE.

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Україна випробовує п’ять зразків перехоплювачів

Президент зазначив, що результативність різних моделей наразі суттєво відрізняється. В окремі дні вона становить 70%, тоді як в інші — лише 30%.

"У нас немає мільярдів, щоб виготовити мільйон неефективних перехоплювачів. Головне — двигуни", — сказав Зеленський.

За його словами, окремі зразки вже використовували в бойових умовах від одного до десяти разів. Після накопичення достатньої кількості даних Україна зможе визначити, які моделі варто масштабувати.

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Водночас винищувачі F-16 нині знищують близько 50–60% реактивних дронів. Україна також працює над отриманням додаткового озброєння для цих літаків.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про намір росії змусити українців, зокрема киян, залишити столицю. За словами президента, посилення ударів по Києву має на меті тиснути на цивільне населення та занурити Україну в хаос.

Також Новини.LIVE писав, що Росія може посилити зимові атаки на Київ, Харків, Одесу та Львів. За даними, наведеними у матеріалі з посиланням на Зеленського та українських і європейських посадовців, метою таких ударів може бути ізоляція великих міст від решти України.

Володимир Зеленський безпілотники дрони війна в Україні атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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