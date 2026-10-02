Владимир Зеленский: в октябре Украина получит 400 дронов-перехватчиков

Зеленский: в октябре Украина получит 400 дронов-перехватчиков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает пять образцов скоростных дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения российских ударных беспилотников. По словам президента Владимира Зеленского, в октябре Украина будет располагать 400 такими перехватчиками.
Об этом Зеленский рассказал в интервью Financial Times, сообщает Новини.LIVE.
Украина испытывает пять образцов перехватчиков
Президент отметил, что эффективность различных моделей пока существенно различается. В отдельные дни она составляет 70%, тогда как в другие — всего 30%.
«У нас нет миллиардов, чтобы изготовить миллион неэффективных перехватчиков. Главное — двигатели», — сказал Зеленский.
По его словам, отдельные образцыуже использовались в боевых условиях от одного до десяти раз. После накопления достаточного количества данных Украина сможет определить, какие модели стоит масштабировать.
Какую роль играют F-16
В то же время истребители F-16 в настоящее время уничтожают около 50–60% реактивных дронов. Украина также работает над получением дополнительного вооружения для этих самолетов.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский заявил о намерении России заставить украинцев, в частности киевлян, покинуть столицу. По словам президента, усиление ударов по Киеву направлено на то, чтобы оказать давление на гражданское население и погрузить Украину в хаос.
Также Новини.LIVE писал, что Россия может усилить зимние атаки на Киев, Харьков, Одессу и Львов. Согласно данным, приведенным в материале со ссылкой на Зеленского и украинских и европейских чиновников, целью таких ударов может быть изоляция крупных городов от остальной Украины.