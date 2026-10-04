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Главная Новости дня Зеленский: РФ за неделю запустила 1900 дронов по Украине

Зеленский: РФ за неделю запустила 1900 дронов по Украине

Ua ru
4 октября 2026 13:25
Зеленский рассказал об атаке РФ и договоренностях с Германией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября заявил, что только за последнюю неделю Россия применила против Украины более 1900 ударных дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет. По его словам, более 800 беспилотников были реактивными, а этой ночью РФ запустила по Украине еще 135 ударных дронов.

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский сообщил о последствиях ночной атаки РФ

По словам президента, утром российские войска вновь атаковали дроном Северный мост в Киеве, а также нанесли удары по гражданским объектам в Сумах и Днепре.

Зеленский: РФ за неделю запустила 1900 дронов по Украине - фото 1
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

В Сумах российский дрон попал в обычный склад медицинских препаратов. В результате атаки погиб один человек. В Днепре под ударом оказалось предприятие связи, в результате чего пострадали шесть человек.

По словам президента, среди основных целей российских ударов остаются жилые дома и критическая инфраструктура. Из-за атак в отдельных населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением, а соответствующие службы продолжают работать на местах.

Президент подчеркнул необходимость международной поддержки Украины в противодействии российским ударам и заявил, что Россия должна ответить за такую эскалацию. В то же время сегодня в Киев прибыл федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

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Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины и отметил, что стороны готовят решения, которые должны расширить возможности для защиты Украины и Европы.

"Будут важные договоренности между Украиной и Германией. Россию нужно останавливать вместе", — заявил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на изменение тактики РФ в отношении воздушных атак. В то же время украинская разведка получила документы о якобы новой российской "доктрине", которая предусматривает расширение перечня целей в преддверии зимы.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина испытывает пять образцов скоростных дронов-перехватчиков для уничтожения российских ударных беспилотников. По словам Владимира Зеленского, в октябре Украина будет располагать 400 такими перехватчиками.

Владимир Зеленский Киев дроны война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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