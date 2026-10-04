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Головна Новини дня Зеленський: Україна отримає 2 тисячі перехоплювачів "Барс" від Німеччини

Зеленський: Україна отримає 2 тисячі перехоплювачів "Барс" від Німеччини

Ua ru
4 жовтня 2026 16:45
Україна отримає 2 тисячі перехоплювачів "Барс" від Німеччини - Зеленський
Термінова новина

Україна отримає 2 тисячі дронів-перехоплювачів "Барс", які виробляють спільно з Німеччиною, фінансування забезпечить німецька сторона. Володимир Зеленський також розповів про розробку малих ракет для боротьби з повітряними цілями, програму турелей та пропозицію США провести тристоронню зустріч України, Росії та Сполучених Штатів до кінця жовтня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Автор:
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