Україна отримає 2 тисячі перехоплювачів "Барс" від Німеччини - Зеленський

Зеленський: Україна отримає 2 тисячі перехоплювачів "Барс" від Німеччини
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4 жовтня 2026 16:45
Термінова новина
Україна отримає 2 тисячі дронів-перехоплювачів "Барс", які виробляють спільно з Німеччиною, фінансування забезпечить німецька сторона. Володимир Зеленський також розповів про розробку малих ракет для боротьби з повітряними цілями, програму турелей та пропозицію США провести тристоронню зустріч України, Росії та Сполучених Штатів до кінця жовтня.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
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