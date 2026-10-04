Україна отримає 2 тисячі перехоплювачів "Барс" від Німеччини - Зеленський

Термінова новина

Україна отримає 2 тисячі дронів-перехоплювачів "Барс", які виробляють спільно з Німеччиною, фінансування забезпечить німецька сторона. Володимир Зеленський також розповів про розробку малих ракет для боротьби з повітряними цілями, програму турелей та пропозицію США провести тристоронню зустріч України, Росії та Сполучених Штатів до кінця жовтня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Новина доповнюється...