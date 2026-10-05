Зеленский и Туск обсудили подготовку к зиме и договорились о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 5 октября, провел беседу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В частности, стороны обсудили подготовку энергосистемы Украины к зиме. Политики также договорились о встрече.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Беседа Зеленского и Туска 5 октября

"Каждый день вместо мира Россия выбирает эскалацию. И мы очень благодарны Польше за то, что в такое сложное время получаем необходимую помощь. Сегодня я разговаривал с премьер-министром Дональдом Туском и лично выразил благодарность за солидарность и поддержку", — отметил Зеленский.

Глава государства рассказал Туску о подготовке к возможным трехсторонним форматам встреч на техническом уровне между США, Украиной и РФ. Со стороны Киева препятствий нет. По словам украинского лидера, важно, чтобы американская сторона подготовилась и обеспечила готовность Москвы.

Стороны также обсудили подготовку украинской энергетики к зиме и другие чувствительные вопросы.

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"Не все можно обсудить по телефону в деталях — договорились о личной встрече в ближайшее время. Благодарен Дональду и Польше за поддержку. Только объединенными силами всех в Европе можно остановить Россию и не дать этой безумной войне пойти дальше", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил о достижении 15 договоренностей с Германией на общую сумму 8,5 миллиарда евро. В частности, заключенные соглашения направлены на укрепление оборонного потенциала Украины и Германии, а также на развитие промышленности.

Кроме того, Зеленский рассказал о новой инициативе США относительно переговоров. По его словам, американская сторона предлагает в октябре провести встречу с участием представителей Украины, России и Соединенных Штатов. Киев заявил о готовности принять участие в таком формате.