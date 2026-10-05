Зеленский объявил о новых контрактах в сфере ПВО и ракет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает защиту от российских атак. По его словам, речь идет, в частности, об увеличении количества турелей и специальных групп для уничтожения Шахедов. Лидер также сообщил о подготовке новых контрактов на системы противовоздушной обороны и ракет для ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского в понедельник, 5 октября.

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Украина усиливает защиту от Шахедов

Владимир Зеленский сообщил, что провел беседу с премьер-министром Украины Сергеем Корецким относительно дополнительных мер по усилению защиты. По его словам, сегодня также состоялись доклады министра обороны, министра инфраструктуры и Вооруженных сил Украины. Президент отметил, что уровень защиты повышается с каждым днем, а для этого уже определены задачи и выделено финансирование.

"Сегодня обсуждали с премьер-министром Украины Сергеем Корецким дополнительные меры защиты. Министр обороны, министр инфраструктуры, Вооруженные силы Украины — сегодня были важные доклады. И мы ежедневно повышаем уровень защиты. Это касается и турелей, и специальных групп для сбивания Шахедов. Мы рассчитываем, что производители оперативно поставят перехватчики. Задачи определены, финансирование есть", — сообщил глава государства.

Украина готовит новые контракты по ПВО

Отдельно президент заявил о подготовке новых контрактов на системы противовоздушной обороны и ракет для ПВО. Детали этих договоренностей пока не разглашаются, однако Зеленский подчеркнул, что соответствующие решения уже приняты.

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Президент также обратился к партнерам с просьбой предоставить больше средств противоракетной обороны. По его словам, они нужны для защиты инфраструктуры, что сейчас является главным вызовом.

"Мы готовим новые контракты по системам противовоздушной обороны, по ракетам для ПВО. И пока что без публичных подробностей, но могут быть хорошие шаги. Для нас важно, что решения есть. И ещё прошу партнёров: нам нужно больше средств противоракетной обороны, чтобы защищать именно инфраструктуру — это сейчас главный вызов. Лидеры видят, что происходит и что Россия точно не собирается переходить от эскалации к переговорам", — отметил украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 5 октября 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на французских истребителях Rafale. Украина также ожидает новый пакет оборонных поставок от Франции. Украинские и французские команды работают над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.

Новини.LIVE также писали, что 5 октября Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Польши Дональдом Туском и поблагодарил его за поддержку Украины. Стороны обсудили подготовку украинской энергетики к зиме и возможные трехсторонние переговоры с участием США, Украины и РФ. Зеленский и Туск договорились о личной встрече в ближайшее время.