Українські пілоти навчатимуться у Франції: Зеленський поговорив з Макроном

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з лідером Франції Емманюелем Макроном. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale. Україна також очікує на новий пакет оборонних постачань від Франції. Крім того, сторони працюють над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови з Президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок, 5 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про навчання українських пілотів у Франції

За словами Володимира Зеленського, під час розмови з Емманюелем Макроном вони обговорили російську терористичну ескалацію, потреби України у захисті та наповнення нового пакета оборонних постачань.

Глава держави подякував Макрону за підтримку Франції та зазначив, що Україна розраховує найближчим часом отримати новий пакет оборонної допомоги. Також президент наголосив на важливості майбутнього навчання українських пілотів у Франції.

"Хороша розмова з Президентом Емманюелем Макроном. Дякую за повну підтримку з боку Франції. Обговорили російську терористичну ескалацію та наші потреби у захисті. Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення. Також українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції. Це сильний крок для української бойової авіації", — поінформував український лідер.

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Окремо Зеленський зазначив, що українські та французькі команди продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. Також, за його словами, активно готується система FREYJA.

Президент додав, що під час розмови сторони також домовилися детальніше обговорити всі питання під час зустрічі.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Макрон закликав посилити захист України від атак на енергетичний сектор напередодні зими. Президент Франції підтримав мораторій на удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі, а також запропонував домовленості щодо Чорного моря. Він також закликав якнайшвидше розпочати результативні переговори між Росією та Україною.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці вересня 2026 року Зеленський і Макрон обговорили зимову підтримку України та посилення протиповітряної оборони. Франція передасть Україні додаткові комплекси SAMP/T та боєприпаси до них. Також Україна працює над виробництвом систем ППО і ракет та програмою FREYJA, перші результати якої очікують до кінця року.