Макрон закликав до мораторію на удари по Україні та Чорному морю

Еммануель Макрон. Скриншот: трансляція виступу

Президент Франції Еммануель Макрон 22 вересня у Нью-Йорку заявив про необхідність посилити захист України напередодні зими та підтримав домовленості, які можуть зменшити кількість ударів у межах війни. Він також закликав якнайшвидше перейти до змістовних переговорів між Росією та Україною й запропонував два мораторії, які стосуються захисту цивільних та безпеки судноплавства.

Про це повідомляє Clash Report, передає Новини.LIVE.

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French President Macron on Ukraine:



We will spare no effort to ensure that useful negotiations between Russia and Ukraine begin as swiftly as possible.



We must defend Ukrainians more than ever. As winter is coming, we must defend them on the energy front. We must give them… pic.twitter.com/CwGio8hGiO — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Мораторій на удари по інфраструктурі

За словами Макрона, Україну напередодні зими потрібно додатково захищати від атак на енергетичний сектор. Він також наголосив на потребі збільшити кількість ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони.

Французький президент підтримав подвійний мораторій. Перший передбачає припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

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"Життя людей не може залежати від подвійних стандартів. Мир і безпека мають бути доступними для кожного", — заявив Макрон.

Макрон підтримав мораторій у Чорному морі

Другий запропонований мораторій стосується Чорного моря. На думку Макрона, він має створити умови для відновлення поставок зерна та зменшити ризики для продовольчої безпеки.

Президент Франції також заявив, що його країна докладатиме зусиль для початку результативних переговорів між Росією та Україною якомога швидше.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 22 вересня у Нью-Йорку провели зустріч на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, під час якої, зокрема, обговорили можливість енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За словами Зеленського, українська сторона запропонувала взаємно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, а США мають передати цю пропозицію російській стороні.

Також Новини.LIVE писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не припинятиме в односторонньому порядку удари по російських об’єктах. За його словами, йдеться, зокрема, про нафтопереробні заводи, підприємства та енергетичні об’єкти на території Росії.