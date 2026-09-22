Зеленський пояснив позицію України щодо ударів по РФ

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не припинятиме в односторонньому порядку удари по російських об’єктах. За його словами, йдеться, зокрема, про нафтопереробні заводи, підприємства та енергетичні об’єкти на території Росії.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Новина доповнюється...