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Главная Новости дня Макрон призвал ввести мораторий на удары по энергетическим объектам Украины

Макрон призвал ввести мораторий на удары по энергетическим объектам Украины

Ua ru
22 сентября 2026 23:58
Макрон призвал к введению моратория на удары по Украине и Черному морю
Эммануэль Макрон. Скриншот: трансляция выступления

Президент Франции Эммануэль Макрон 22 сентября в Нью-Йорке заявил о необходимости усилить защиту Украины в преддверии зимы и поддержал договоренности, которые могут сократить количество ударов в рамках войны. Он также призвал как можно скорее перейти к содержательным переговорам между Россией и Украиной и предложил два моратория, касающихся защиты гражданского населения и безопасности судоходства.

Об этом сообщает Clash Report, передает Новини.LIVE.

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Мораторий на удары по инфраструктуре

По словам Макрона, Украину в преддверии зимы нужно дополнительно защищать от атак на энергетический сектор. Он также подчеркнул необходимость увеличить количество ракет-перехватчиков для украинской противовоздушной обороны.

Французский президент поддержал двойной мораторий. Первый предусматривает прекращение ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

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"Жизнь людей не может зависеть от двойных стандартов. Мир и безопасность должны быть доступны для каждого", — заявил Макрон.

Макрон поддержал мораторий в Чёрном море

Второй предложенный мораторий касается Черного моря. По мнению Макрона, он должен создать условия для возобновления поставок зерна и снизить риски для продовольственной безопасности.

Президент Франции также заявил, что его страна будет прилагать усилия для скорейшего начала результативных переговоров между Россией и Украиной.

Что предшествовало

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 22 сентября в Нью-Йорке провели встречу в кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой, в частности, обсудили возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией. По словам Зеленского, украинская сторона предложила взаимно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, а США должны передать это предложение российской стороне.

Также Новини.LIVE писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет прекращать в одностороннем порядке удары по российским объектам. По его словам, речь идет, в частности, о нефтеперерабатывающих заводах, предприятиях и энергетических объектах на территории России.

Черное море Эммануэль Макрон экспорт зерна ракеты энергетика
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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