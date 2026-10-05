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Главная Новости дня Зеленский: украинские пилоты будут обучаться на Rafale во Франции

Зеленский: украинские пилоты будут обучаться на Rafale во Франции

Ua ru
5 октября 2026 18:11
Украинские пилоты будут проходить обучение во Франции: Зеленский поговорил с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale. Украина также ожидает новый пакет оборонных поставок из Франции. Кроме того, стороны работают над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после беседы с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 5 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский об обучении украинских пилотов во Франции

По словам Владимира Зеленского, во время беседы с Эммануэлем Макроном они обсудили российскую террористическую эскалацию, потребности Украины в защите и наполнение нового пакета оборонных поставок.

Глава государства поблагодарил Макрона за поддержку со стороны Франции и отметил, что Украина рассчитывает в ближайшее время получить новый пакет оборонной помощи. Также президент подчеркнул важность предстоящего обучения украинских пилотов во Франции.

"Хороший разговор с президентом Эммануэлем Макроном. Спасибо за полную поддержку со стороны Франции. Обсудили российскую террористическую эскалацию и наши потребности в защите. Сейчас готовятся новые поставки оборонного оборудования, и мы рассчитываем, что уже скоро новый пакет будет в Украине. Обсудили его состав. Также украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции. Это важный шаг для украинской боевой авиации", — сообщил украинский лидер.

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Отдельно Зеленский отметил, что украинские и французские команды продолжают работать над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине. Также, по его словам, активно готовится система FREYJA.

Президент добавил, что в ходе беседы стороны также договорились более подробно обсудить все вопросы во время встречи.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Макрон призвал усилить защиту Украины от атак на энергетический сектор в преддверии зимы. Президент Франции поддержал мораторий на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также предложил достичь договоренностей по Черному морю. Он также призвал как можно скорее начать результативные переговоры между Россией и Украиной.

Новини.LIVE также писали, что в конце сентября 2026 года Зеленский и Макрон обсудили зимнюю поддержку Украины и усиление противовоздушной обороны. Франция передаст Украине дополнительные комплексы SAMP/T и боеприпасы к ним. Кроме того, Украина работает над производством систем ПВО и ракет, а также над программой FREYJA, первые результаты которой ожидаются до конца года.

Владимир Зеленский Франция военные учения Эммануэль Макрон самолеты пилоты FREYJA
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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