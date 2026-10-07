В Прилуках возросло число погибших в результате удара РФ 7 октября: среди них есть дети

Разрушенный жилой дом в Прилуках в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Черниговской области

В Прилуках Черниговской области в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому погибли девять человек, в том числе трое детей, ещё 38 человек получили ранения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов трёх человек, в том числе одного ребёнка.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на комментарии начальника Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса, пресс-секретаря ГУ ГСЧС Черниговской области Нины Луценко для "Суспильного" и Черниговскую областную прокуратуру.

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В Прилуках ракета РФ разрушила дом

Российская армия утром 7 октября, в среду, нанесла ракетный удар по Прилукам Черниговской области. Следствие сообщает, что российские войска атаковали город крылатыми ракетами. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки разрушены два подъезда многоквартирного дома. Также повреждены другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие и автомобили.

На месте удара работают все необходимые службы. Спасатели продолжают расчищать завалы и искать людей.

Спасательная операция. Фото: ГСЧС Черниговской области

Спасатель держит ребёнка. ГСЧС Черниговской области

Среди раненых есть дети и полицейская

По состоянию на 11:10 7 октября известно о 38 раненых. Среди них пятеро детей в возрасте от трех до девяти лет, а также сотрудница полиции. Трёх человек удалось спасти из-под завалов, среди них — ребёнок.

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"Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в источнике.

Прокуроры совместно со следователями полиции и регионального органа безопасности фиксируют последствия атаки и документируют очередные военные преступления России.

Масштаб разрушений. ГСЧС Черниговской области

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки России по Украине в ночь на 7 октября. Под ударом оказались Киев и 12 областей, есть погибшие и раненые, в том числе дети, а саму атаку он назвал одной из самых подлых и добавил, что "РФ хотела нанести болезненный и показательный удар".

Мы сообщали, что отдельно он рассказал об усилении украинской противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Стало известно, что Украина увеличивает количество турелей и специальных групп для уничтожения "шахедов", а также готовит новые контракты на системы ПВО и ракеты к ним.