Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Прилуках выросло число погибших в результате удара РФ: среди них дети

В Прилуках выросло число погибших в результате удара РФ: среди них дети

Ua ru
7 октября 2026 12:09
В Прилуках возросло число погибших в результате удара РФ 7 октября: среди них есть дети
Разрушенный жилой дом в Прилуках в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Черниговской области

В Прилуках Черниговской области в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому погибли девять человек, в том числе трое детей, ещё 38 человек получили ранения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов трёх человек, в том числе одного ребёнка.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на комментарии начальника Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса, пресс-секретаря ГУ ГСЧС Черниговской области Нины Луценко для "Суспильного" и Черниговскую областную прокуратуру.

Реклама

В Прилуках ракета РФ разрушила дом

Российская армия утром 7 октября, в среду, нанесла ракетный удар по Прилукам Черниговской области. Следствие сообщает, что российские войска атаковали город крылатыми ракетами. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки разрушены два подъезда многоквартирного дома. Также повреждены другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие и автомобили.

На месте удара работают все необходимые службы. Спасатели продолжают расчищать завалы и искать людей.

У Прилуках зросла кількість загиблих через удар РФ: серед них діти - фото 1
Спасательная операция. Фото: ГСЧС Черниговской области
У Прилуках зросла кількість загиблих через удар РФ: серед них діти - фото 2
Спасатель держит ребёнка. ГСЧС Черниговской области

Среди раненых есть дети и полицейская

По состоянию на 11:10 7 октября известно о 38 раненых. Среди них пятеро детей в возрасте от трех до девяти лет, а также сотрудница полиции. Трёх человек удалось спасти из-под завалов, среди них — ребёнок.

Читайте также:

"Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в источнике.

Прокуроры совместно со следователями полиции и регионального органа безопасности фиксируют последствия атаки и документируют очередные военные преступления России.

У Прилуках зросла кількість загиблих через удар РФ: серед них діти - фото 3
Масштаб разрушений. ГСЧС Черниговской области

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки России по Украине в ночь на 7 октября. Под ударом оказались Киев и 12 областей, есть погибшие и раненые, в том числе дети, а саму атаку он назвал одной из самых подлых и добавил, что "РФ хотела нанести болезненный и показательный удар".

Мы сообщали, что отдельно он рассказал об усилении украинской противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Стало известно, что Украина увеличивает количество турелей и специальных групп для уничтожения "шахедов", а также готовит новые контракты на системы ПВО и ракеты к ним.

полиция Черниговская ОГА обстрелы война в Украине крылатые ракеты Прилуки
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации