Прилуки після удару РФ: ракета залишила вирву діаметром до восьми метрів

Вирва на місці ракетного удару на Чернігівщині. Фото: Новини.LIVE

У Прилуках російська ракета влучила у подвір'я місцевої родини та знищила їхній будинок. Мешканка міста Олена разом із рідними встигла сховатися до вибуху, а після удару на місці залишилася величезна вирва діаметром близько семи-восьми метрів, навколо якої зруйновані житловий будинок та господарські споруди.

Про наслідки російського удару мешканка Прилук Олена розповіла журналісту Новини.LIVE Ігорю Кузнєцову.

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Наслідки удару по Прилуках. Фото: Новини.LIVE

Родина встигла сховатися перед ударом

За словами Олени, перед влучанням вона встигла дістатися укриття. Її донька та зять також вчасно сховалися, а майже одразу після цього пролунав потужний вибух.

На місці влучання російської ракети утворилася вирва діаметром приблизно сім-вісім метрів. Удар знищив будинок родини, також було пошкоджено сарай та інші господарські споруди.

Показуючи журналістам наслідки атаки, жінка не стримувала сліз, оскільки її родина все життя будувала своє житло, однак після російського удару втратила практично все.

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Наслідки удару по Прилуках. Фото: Новини.LIVE

У ДСНС Чернігівщини раніше повідомили, що внаслідок російського удару по Прилуках загинули щонайменше 14 людей. Серед загиблих — четверо дітей. Також постраждали 50 людей, серед них семеро дітей.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Україну 130 безпілотниками та ракетами різних типів, зокрема 48 крилатими. Сили ППО знешкодили 161 повітряну ціль, а основними напрямками удару стали Харківська, Дніпропетровська, Київська та Полтавська області.

Також Новини.LIVE писав, що під час нічної атаки Росія намагалася уразити потужну електропідстанцію "Київ-Укренерго" та залишити без світла частину Дарницького району столиці.