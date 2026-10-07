Масована атака на Україну 7 жовтня: ЗСУ збили 161 ворожу ціль

Збиття повітряних цілей в небі. Фото: Генштаб ЗСУ/facebook.com/GeneralStaff.ua

З вечора 6 жовтня до ранку 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та 130 безпілотників. Сили оборони змогли знешкодити 161 ворожу ціль, зокрема п'ять балістичних і 39 крилатих ракет. Під головним ударом опинилися чотири області та об'єкти енергетики.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

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Чим Росія атакувала Україну 7 жовтня

Загалом росіяни спрямували на українські міста 130 ударних безпілотників та безліч ракет. З Воронезької та Брянської областей РФ летіла балістика типів "Іскандер-М", С-400 та KN-23, а з Ростовської області ворог запускав протикорабельні ракети "Онікс" і "Циркон".

Крім того, повітряний простір перетнули 48 крилатих ракет. Був здійснений запуск Х-101 зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандер-К" із наземних комплексів у Курській області та "Калібри".

Окрім того, були 46 реактивних "Шахедів", авіація типу "Гербера" та імітатори "Пародія".

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Статистика збиття 7 жовтня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 09:00 захисники неба змогли перехопити та подавити 161 ворожий об'єкт. Сили ППО збили 5 балістичних ракет та 39 крилатих. Також вдалося приземлити 117 безпілотників, включно з 38 реактивними апаратами.

Куди були націлені більшість повітряних цілей

Основними мішенями для росіян стали Харківська, Дніпропетровська, Київська та Полтавська області. Попри активну оборону, уникнути руйнувань не вдалося. На жаль, було зафіксовано влучання на 18 локаціях, ще у п'яти місцях впали уламки перехоплених цілей.

Юрій Ігнат розкрив тактику нічної атаки росіян

Коментуючи результати нічного бою, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив особливості змішаного удару окупантів. За його словами, Росія поєднала крилаті ракети з різноманітною балістикою та зенітно-керованими ракетами С-400, які заходили на цілі по балістичній траєкторії не лише у столиці, а й в інших областях.

Він зазначив, що відбивати таку хвилю цілей вкрай важко, тому українські посадовці цілодобово ведуть переговори з партнерами щодо отримання комплексів Patriot модифікацій PAC-2 та PAC-3.

Речник Повітряних сил також закликав українців не ігнорувати загрози та завжди бути готовими до подібних ситуацій, особливо коли лунають попередження від керівництва держави та військових про злети стратегічної авіації.

"Треба на такі слова реагувати, звісно, і ми теж вже повідомили безпосередньо ввечері й вночі про зліт бомбардувальників стратегічної авіації, і, власне, навіть час підльоту ракет до кордонів України, щоб люди розуміли, що крилаті ракети летять доволі таки далеко, аж до західних кордонів. Це балістика вже ближче тут може працювати, тому реагувати потрібно і розуміти, ще раз кажу, план дій, що робити в такій ситуації, куди йти, які речі з собою взяти, і так далі", — підсумував Юрій Ігнат.

Новини.LIVE інформували, що під час нічної атаки 7 жовтня війська РФ намагалися знеструмити Дарницький район Києва, завдавши удару по підстанції "Київ-Укренерго". Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зауважив, що енергооб'єкт витримав атаку завдяки захисним бетонним конструкціям, однак ракети та уламки влучили в розташований поруч гаражний кооператив. Унаслідок руйнувань та займання автомобілів загинули двоє чергових працівників, ще двох постраждалих деблокували співробітники ДСНС.

Через удари по енергетичній інфраструктурі в інших регіонах без електропостачання залишилися споживачі у п'яти областях. Від ранку 7 жовтня в низці регіонів запровадять графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги та обмеження споживання для бізнесу.