Станіслав Ігнатьєв пояснив деталі нічного удару по Україні 7 жовтня

Рятувальник ДСНС на місці прильотів 7 жовтня. Фото: ДСНС України

Під час нічної атаки на Київ, 7 жовтня, Росія намагалася знеструмити Дарницький район, цілячись у потужну електропідстанцію "Київ-Укренерго". Проте ворожі ракети влучили в гаражі. За словами експерта Станіслава Ігнатьєва, енергооб'єкт врятували сучасні бетонні конструкції, здатні витримати звичайні удари. Окрім того, були атаковані інші об'єкти енгергетики.

Про це енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Подробиці щодо тактики атаки Росії на Київ 7 жовтня

Російські війська під час нічної атаки на столицю намагалися залишити без світла частину Дарницького району. Ворожі ракети влучили в гаражний кооператив, проте їхньою справжньою ціллю була розташована поруч потужна електропідстанція "Київ-Укренерго".

За словами фахівця, інших значних об'єктів у тому квадраті немає, тому логіка росіян була очевидною. Задум ворога зірвався завдяки міцності самої підстанції, яку звели вже в роки незалежної України.

Будівля має сучасний бетонний захист, який надійно ховає трансформатори та здатен витримувати прямі влучання.

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"Тому, навіть якщо було влучання безпосередньо, то великої проблеми не було б, якщо б ворог не випустив там протибункерні ракети. Тоді б там могло б відбутися пробивання огороджуючих конструкцій. Тобто, і скрапління бетону або бетонних стін, що заховують інформатори", — пояснив Ігнатьєв.

Росія почала бити по енергетиці України напередодні похолодання

Паралельно росіяни атакували Полтавську область, де найбільшого удару зазнав Кременчук. Там російська армія цілила по енергетичній інфраструктурі поблизу Кременчуцької гідроелектростанції. Ігнатьєв пояснив, що росіяни регулярно намагаються бити по греблях Дніпровського каскаду, однак ці спроби марні через специфіку споруд.

"Ці об'єкти будувалися в період холодної війни. І це такий запас міцності, що може витримати тактичну ядерну добу", — зазначив експерт, коментуючи рівень міцності гідроелектростанцій.

Оцінюючи наслідки чергових ворожих обстрілів, Ігнатьєв запевнив, що загалом українська енергетика вистояла, а нинішні виклики не є чимось безпрецедентним.

"Ситуація не надкритична, у нас були і складніші ситуації по обставі наших об'єктів енергетики", — резюмував фахівець.

Новини.LIVE повідомляли, що уранці 7 жовтня в Києві рятувальники та вибухотехніки розгорнули операцію зі знешкодження нерозірваної бойової частини російської балістичної ракети, яка впала впритул до житлових будинків у Дарницькому районі.

Ця ж нічна атака на Дарницю забрала життя двох людей у гаражному кооперативі, де уламки зруйнували бокси та підпалили машини. Ще двох осіб надзвичайникам вдалося врятувати з-під завалів.

Масований комбінований удар зачепив й інші регіони країни. У Прилуках на Чернігівщині російська ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку, спричинивши масштабні руйнування; екстрені служби розбирають уламки та намагаються деблокувати постраждалих мешканців. Одночасно ворог атакував Кременчук на Полтавщині, де пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки в житловому масиві, а також одне з підприємств району.

Анілітики Інституту вивчення війни зауважили, що Росія цьогоріч почала бити по нашій енергетиці значно раніше, ніж зазвичай. У Кремлі намагаються перекрити свої провали на фронті й примусити Україну здатися. Тільки за останній тиждень росіяни запустили понад 1900 безпілотників і тисячі авіабомб.