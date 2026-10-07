РФ ударила по Кременчуку: є влучання по будинках і підприємству

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Під час масованої ракетної атаки російські війська завдали удару по Кременчуку Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирні будинки у житловому районі, також під ударом опинилося одне з підприємств Кременчуцького району, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дячівчик, передає Новини.LIVE.

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