РФ ударила по Кременчуку: є влучання по будинках і підприємству

РФ атакувала Кременчук: є влучання по будинках і підприємству
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7 жовтня 2026 07:25
Термінова новина
Під час масованої ракетної атаки російські війська завдали удару по Кременчуку Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирні будинки у житловому районі, також під ударом опинилося одне з підприємств Кременчуцького району, інформація про постраждалих уточнюється.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дячівчик, передає Новини.LIVE.
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