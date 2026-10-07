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Головна Новини дня У Запоріжжі через удари РФ можуть обмежити рух на дорогах

У Запоріжжі через удари РФ можуть обмежити рух на дорогах

Ua ru
7 жовтня 2026 05:25
Атака на Запоріжжя 7 жовтня - у місті можуть обмежити рух дорогами
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 7 жовтня атакували Запоріжжя. Під ворожим ударом опинився об'єкт транспортної інфраструктури, внаслідок чого у міс в можуть частково обмежити рух на деяких ділянках доріг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 жовтня

Начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі повідомив, що по місту було завдано удари, через що у Запоріжжі частково можуть обмежити рух транспорту.

"Росіяни атакували обʼєкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг", — йдеться у повідомленні.

Семікін закликав мешканців Запоріжжя враховувати це під час поїздок та стежити за офіційною інформацією.

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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