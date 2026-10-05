Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ завдала удару по Запоріжжю: є поранені, порятунок людей триває

РФ завдала удару по Запоріжжю: є поранені, порятунок людей триває

Ua ru
5 жовтня 2026 22:17
Атака РФ на Запоріжжя: є постраждалі, рятувальні роботи тривають
Працівники ДСНС рятують людей після атаки РФ на Запоріжжя. Фото: t.me/zoda_gov_ua

У понеділок, 5 жовтня, Росія завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали троє людей. 63-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні, ще двом постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують перевіряти будинок і шукати людей, які можуть залишатися всередині.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

Реклама
Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня
Надзвичайники рятують людей після російського обстрілу. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі виникла пожежа. Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих.

За даними очільника ОВА, 63-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. Його доправили до лікарні. 37-річна жінка отримала термічні опіки. Її стан не тяжкий, допомогу їй надали на місці.

Обстріл Запоріжжя
Медики надають допомогу людям, які постраждали внаслідок атаки РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Також постраждав 60-річний чоловік. Він надихався продуктами горіння. Медики надали йому допомогу на місці, від госпіталізації чоловік відмовився.

Читайте також:

Рятувальники деблокували людей із 7-го, 8-го та 9-го поверхів. Раніше повідомлялося, що трьох людей із 9-го поверху евакуювали, вони були цілі та неушкоджені.

Удар РФ по Запоріжжю
Горить будинок, який атакували російські війська. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Наразі рятувальники продовжують перевіряти будинок і шукати тих, хто ще може залишатися всередині. На місці працюють вибухотехніки.

Новини.LIVE писали, що росіяни протягом доби 3 жовтня завдали 745 ударів по 47 населених пунктах Запорізького району. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення. Також зафіксували 19 авіаційних ударів, а ще 25 повідомлень про пошкодження інфраструктури, будинків та автомобілів.

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували виробничий майданчик фармацевтичної компанії "Кусум" у Сумах. Внаслідок удару загинув працівник підприємства. Попри руйнування, компанія продовжує працювати та шукає можливості для безперервних постачань ліків в Україну.

Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації