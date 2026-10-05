Атака РФ на Запоріжжя: є постраждалі, рятувальні роботи тривають

Працівники ДСНС рятують людей після атаки РФ на Запоріжжя. Фото: t.me/zoda_gov_ua

У понеділок, 5 жовтня, Росія завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали троє людей. 63-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні, ще двом постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують перевіряти будинок і шукати людей, які можуть залишатися всередині.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Надзвичайники рятують людей після російського обстрілу. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі виникла пожежа. Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих.

За даними очільника ОВА, 63-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. Його доправили до лікарні. 37-річна жінка отримала термічні опіки. Її стан не тяжкий, допомогу їй надали на місці.

Медики надають допомогу людям, які постраждали внаслідок атаки РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Також постраждав 60-річний чоловік. Він надихався продуктами горіння. Медики надали йому допомогу на місці, від госпіталізації чоловік відмовився.

Читайте також:

Рятувальники деблокували людей із 7-го, 8-го та 9-го поверхів. Раніше повідомлялося, що трьох людей із 9-го поверху евакуювали, вони були цілі та неушкоджені.

Горить будинок, який атакували російські війська. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Наразі рятувальники продовжують перевіряти будинок і шукати тих, хто ще може залишатися всередині. На місці працюють вибухотехніки.

Новини.LIVE писали, що росіяни протягом доби 3 жовтня завдали 745 ударів по 47 населених пунктах Запорізького району. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення. Також зафіксували 19 авіаційних ударів, а ще 25 повідомлень про пошкодження інфраструктури, будинків та автомобілів.

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували виробничий майданчик фармацевтичної компанії "Кусум" у Сумах. Внаслідок удару загинув працівник підприємства. Попри руйнування, компанія продовжує працювати та шукає можливості для безперервних постачань ліків в Україну.